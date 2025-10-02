MRTVI NA JEVREJSKI PRAZNIK JOM KIPUR: U napadu na sinagogu u britanskom gradu Mančesteru poginulo dvoje, napadača ubila policija

DVE osobe, poginule su u napadu automobilom i nožem u sinagogi u britanskom gradu Mančesteru, a osumnjičenog je ubila policija. Još tri građanina su u teškom stanju. Incident se dogodio na najveći jevrejski praznik Jom Kipur. Veruje se da je izbodeni muškarac bio radnik obezbeđenja.

Foto: Shutterstock

Policija je saopštila da je proglasila operaciju "Platon", skup poteza službi za hitne slučajeve na incidente velikih razmera, uključujući terorističke napade. Premijer Velike Britanije Kir Starmer, poručio je da će dodatne policijske snage biti raspoređene u sinagogama širom zemlje i poručio: "Učinićemo sve da naša jevrejska zajednica bude bezbedna."

Premijer se juče ranije vratio u domovinu sa samita EU u Kopenhagenu, da bi juče popodne predsedavao sastankom vladinog hitnog odbora Kobra u Londonu.

Policija je saopštila da su povrede kod ranjenih nastale od udara vozila, kao i da su primećene ubodne rane. Incident se dogodio u sinagogi Hebrejske kongregacije Hiton Park u oblasti Kramsol na severu Mančestera. To je područje na oko šest kilometara od centra grada, koje ima izrazito veliku jevrejsku zajednicu, navodi "Bi-Bi-Si".

Policija je saopštila da je pucala u 09:38 po lokalnom vremenu i da je jedan muškarac, za koga se veruje da je počinilac, upucan. Smatra se da je mrtav, saopštila je policija. Veliki broj ljudi koji su se u vreme incidenta molili u sinagogi, "zadržan je unutra, sve dok čitava oblast nije bila potpuno obezbeđena", rekli su policajci.

Očevidac po imenu Garet, koji je vozio kombi za dostavu blizu mesta događaja, rekao je za medije da je video čoveka kako krvari na podu" i drugog kako leži ispred automobila, kao i da je čuo ljude kako viču. Garet je dodao da je video čoveka sa nožem "kako udara u prozor obližnje zgrade pokušavajući da uđe".

- Za nekoliko sekundi, policajci su stigli, a posle više upozorenja o koja se napadač oglušio, otvorili su vatru - objasnio je Garet, rekavši da je čovek koji je držao nož zatim pao na pod. - Čovek je potom "počeo da ustaje i policajci su ga ponovo upucali.

Snimak koji kruži društvenim mrežama, a koji je potvrdio i "Bi-Bi-Si", prikazuje trenutak u kom je policija otvorila vatru. Na video-klipu, vide se dva naoružana policajca kako okreću oružje ka osobi koja leži ničice. Nekoliko sekundi kasnije, čovek pokušava da ustane. Čuju se pucnji i on pada na zemlju.

Iako je gradonačelnik Mančestera Endi Bernham, u međuvremenu, potvrdio da je "neposredna opasnost izgleda prošla", građani se upozoravaju da izbegavaju područje, sve dok policija ne saopšti da je bezbedno. Mesto je ograđeno, prisutni su vatrogasci i osoblje hitne pomoći, a iznad njih neprekidno su juče tokom celog dana, kružili helikopteri.

Kralj Čarls Treći, rekao je da su on i kraljica "duboko šokirani i ožalošćeni kad su saznali za stravičan napad u Mančesteru, posebno na tako značajan dan za jevrejsku zajednicu". Liderka konzervativaca Kemi Badenoh je za "Bi-Bi-Si" ocenila da je to izgledalo kao "skandalan napad na jevrejsku zajednicu na njihov najsvetiji dan" - nazivajući čin "gnusnim i odvratnim".

Najsvetiji dan za Jevreje

JOM Kipur je najsvetiji dan u jevrejskom verskom kalendaru, označava vreme posta i pokajanja. Smatra se da tog dana "Bog zapečati sudbinu svake osobe za narednu godinu". Rad je zabranjen, a dan izdvojen za molitvu i razmišljanje. Mnogi koji ne posećuju redovno službe u sinagogi, dolaze na Jom Kipur, pa je bezbednost pojačana. Rabin Džonatan Romen iz sinagoge Mejdenhed, kaže da je ovo najgora noćna mora svakog Jevrejina. "Ovo nije samo sveti dan, najsvetiji u jevrejskom kalendaru, već je i vreme masovnog susretanja, kada se jevrejska zajednica okuplja, ma koliko religiozna ili nereligiozna bila."

Uhapšeni osumnjičeni teroristi Hamasa

TROJICA muškaraca, uhapšena su u Berlinu pod optužbom da su nabavljali oružje i municiju za napade na Jevreje. Među oružjem koje su istražitelji otkrili tokom racije sa specijalnim jedinicama u nemačkoj prestonici su AK-47, brzometno oružje, poznatije kao Kalašnjikov, nekoliko pištolja, uključujući Glok. List Berliner morgenpost saznaje da su istražitelji otkrili i oko 300 metaka.

Policija i Federalna kancelarija kriminalističke policije (BKA) pripisuju oružje trojici muškaraca, starih između 36 i 44 godine: nemačkom državljaninu Abedu Al G., Vaelu F. M. rođenom u Libanu i nemačkom državljaninu Ahmadu I. Svi oni su, potvrdilo je Savezno državno tužilaštvo, članovi islamističke ekstremističke grupe Hamas.