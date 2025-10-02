VELIKI PROBLEM ZA UKRAJINU: Rusi usavršili balističke rakete, Patriot više ne može ništa

ZAPADNI i ukrajinski zvaničnici ističu da je Rusija modernizovala svoje balističke rakete i postala efikasnija u zaobilaženju američkih zenitno-raketnih sistema Patriot, piše Financial Times.

Manje uspešnih presretanja

Prema navodima lista, koji se poziva na aktuelne i bivše zvaničnike, Ukrajini sve teže polazi za rukom da obori ruske rakete.

Ruski projektili u „poslednjim sekundama“ manevrišu tako da izbegavaju američke presretače. Kao „upečatljiv primer“ navedeni su napadi Rusije na ukrajinske objekte za proizvodnju dronova.

Financial Times prenosi da su se isporuke američkih raketa-presretača Kijevu usporile, dok je uoči zime uništeno više „ključnih vojnih objekata i kritične infrastrukture“.

Ukrajina o funkcionisanju kompleksa dostavlja podatke Pentagonu i odbrambenim kompanijama – Raytheon, koja proizvodi sisteme Patriot, i Lockheed Martin, proizvođaču raketa-presretača.

Prema jednom izvoru, informacije se koriste za ažuriranje sistema, ali Rusija često brže unapređuje svoje rakete.

Koliko baterija Patriot ima Ukrajina

Ukrajina ne otkriva zvaničan broj dobijenih baterija Patriot. Prema pisanju FT-a, Kijev je dobio najmanje šest baterija. Poslednjih nedelja Norveška i Nemačka predale su komponente za još najmanje tri dodatne baterije.