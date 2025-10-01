BEZ POSLA OSTAJE 750.000 RADNIKA: Obustavljen rad američke vlade - na sajtu Bele kuće postavljen sat koji otkucava

OKO 750.000 saveznih radnika Sjedinjenih Američkih Država moglo bi da bude poslato na prinudni odmor, dok bi ključne službe nastavile svoj rad, ali bez plate, jer federalna vlada nije usvojila zakon o budžetu - to su neke od posledica neuspešnog glasanja u američkom Senatu za predlog privremenog budžeta.

AP Photo/Alex Brandon

Republikanci su predložili kratkoročno finansiranje vlade na postojećem nivou do 21. novembra, ali su demokrate blokirale predlog, tražeći da se u okviru njega reše njihovi zahtevi u vezi sa zdravstvenom zaštitom, preneo je AP.

Demokratske inicijative uključuju poništavanje smanjenja sredstava za "Medikejd" i produženje poreskih olakšica za premije zdravstvenog osiguranja.

Kancelarija za budžet Kongresa procenjuje da bi oko 750.000 saveznih službenika svakog dana obustave moglo da bude poslato na prinudni odmor, a njihova dnevna plata iznosi oko 400 miliona dolara.

Radnici koji ostaju na poslu, uključujući istražitelje FBI-ja, CIA-e, kontrolore leta i pripadnike vojske, nastavljaju da rade bez plate.

Retroaktivna isplata plata obezbeđena je zakonima iz 2019. godine.

Mnogi programi obavezne potrošnje, poput isplata socijalnog osiguranja i zdravstvene zaštite veterana, nastavljaju rad u normalnom režimu.

Poštanska služba SAD takođe funkcioniše, jer se finansira prodajom svojih usluga.

Agencije imaju određenu slobodu da biraju koje aktivnosti će obustaviti.

Ministarstvo zdravlja i socijalnih službi otpustiće oko 41 odsto svojih gotovo 80.000 zaposlenih, dok će Centri za kontrolu i prevenciju bolesti nastaviti praćenje epidemija.

Nacionalni instituti za zdravlje ograničiće istraživačke aktivnosti i primanje novih pacijenata radi studija.

Uprava za hranu i lekove odložiće razmatranje novih zahteva za lekove i medicinske uređaje.

Nacionalni parkovi i muzeji, uključujući institut Smitsonijan, planiraju ograničene ili privremene obustave, dok će neki objekti ostati otvoreni.

Analitičari upozoravaju da produžena obustava može da ima negativan uticaj na ekonomiju, smanjujući rast za 0,15 do 0,2 procentna poena nedeljno.

Direktor Kongresne kancelarije za budžet, Filip Svagel, rekao je da kratkotrajna obustava rada nema veliki uticaj na ekonomiju, posebno zato što se federalni radnici, po zakonu, plaćaju retroaktivno.

Ali, prema njegovim rečima, "ukoliko se obustava nastavi, to može da dovede do neizvesnosti kad je reč o tome kakva je uloga vlade u američkom društvu i kakav je finansijski uticaj na sve programe koje vlada finansira".

- Uticaj nije trenutan, ali se s vremenom javlja negativan uticaj obustave na ekonomiju - dodao je on.

Sat na sajtu Bele kuće

Na zvaničnom sajtu Bele kuće prikazan je sat koji označava trajanje obustave rada vlade.

Natpis pored sata jasno pokazuje koga Tramp krivi za prekid finansiranja.

- Demokrate su obustavile rad vlade - piše pored sata.

