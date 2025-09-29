NOVA FAZA SUKOBA? Ukrajina poručila - oružje će dopreti do bilo kog vojnog objekta u Rusiji

RUSIJA mora da shvati da će od danas ukrajinsko oružje dopreti do bilo kog njihovog vojnog objekta, kao i da na ruskoj teritoriji više neće biti sigurnog mesta, izjavio je šef ukrajinske diplomatije Andrij Sibiha.

Foto MO Rusije

On je to izjavio na marginama Bezbednosnog foruma u Varšavi povodom izjave specijalnog izaslanika američkog predsednika za Ukrajinu, Kita Keloga, da je Donald Tramp odobrio ukrajinske napade oružjem dugog dometa na teritoriju Rusije, prenela je agencija Ukrinform.

- Ukrajina brani svoju nezavisnost, zasnovanu na pravu na samoodbranu u skladu sa članom 51 Povelje UN.Rusija mora da shvati da od danas i ubuduće za njih neće biti sigurnog mesta, kao i da će ukrajinsko oružje i vojska dopreti do svakog vojnog objekta na njihovoj teritoriji - poručio je Sibiha.

Prema njegovim rečima, Ukrajina je već dokazala moć svog naoružanja. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je prethodno pozvao evropske zemlje da se ujedine i zajednički odgovore na ruske pokušaje napada, podsetio je Ukrinform.

Američki predsednik Donald Tramp ovlastio je Ukrajinu da pokrene napade duboko unutar terotorije Rusije, izjavio je ranije danas specijalni izaslanik američkog predsednika za Ukrajinu Kit Kelog u intervjuu za Foks njuz. Na direktno pitanje da li američki predsednik veruje da Ukrajina može da napadne Rusiju oružjem dugog dometa, Kelog je odgovorio da je predsednik Tamp Ukrajini dao ovlašćenje za takve udare.

- Mislim da je, nakon što sam pročitao šta je rekao predsednik Tramp i šta su rekli potpredsednik Vens i državni sekretar Rubio, odgovor potvrdan. Iskoristite priliku da udarite sa velike udaljenosti - rekao je Kelog i podsetio da Pentagon ranije nije davao Ukrajini dozvolu za izvođenje takvih udara.

(Tanjug)