"PUTIN NE ŽELI PREKID VATRE" Pistorijus: Nećemo biti namamljeni u njegovu zamku
NEMA sumnje da Putin ne želi da okonča rat, a Evropljani treba da se postaraju za to da Ukrajina ostane snažna, izjavio je danas nemački ministar spoljnih poslova Boris Pistorijus.
U svom obraćanju na Varšavskom bezbednosnom forumu, Pistorijus je ocenio da kontinuiratni razgovori o mirovnom sporazumu uglavnom ''ostaju puste želje'', jer ''diplomatski napori ne donose neki značajan proboj'', javlja Gardijan.
- Sve to ostavlja sumnju o tome da Vladimir Putin ne želi prekid vatre i ne želi mir u Ukrajini. Zato danas moramo da se fokusiramo na osnaživanje Ukrajine i jačanje njene odbrane - rekao je Pistorijus.
On je istakao da je cilj da Ukrajina u pregovorima obezbedi trajni mir, ali i da zato Ukrajina mora biti snažna.
- To je naša odgovornost kao Evropljana, to je zadatak našeg vremena - rekao je Pistorijus.
Dodao je da je potrebno učiniti mnogo više za odbranu i same Evrope.
- NATO mora postati evropskiji, kako bi ostao transatlantski. To je ono što je potebno da bi naš kontinent bio celina, slobodan i u miru - rekao je Pistorijus.
Ocenio je da Putin pokušava da isprovocira države članice NATO-a, ali da mu to neće uspeti.
- Neće uspeti. Alijansa je jasno odgovorila na ruske provokacije, jedinstvom, odlučnošću i razboritošću. Nećemo biti namamljeni u Putinovu zamku kontinuirane eskalacije - rekao je Pistorijus.
(Tanjug)
