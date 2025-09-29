POBEDA partije „Akcija i solidarnost“ (PDS) predsednice Maje Sandu na parlamentarnim izborima u Moldaviji stvara opasnost od uvlačenja Kišinjeva u rat protiv Pridnjestrovlja i Rusije, izjavio je poslanik Vrhovnog saveta Pridnjestrovlja Andrej Safonov.

Foto: AP

- Partiji ‘Akcija i solidarnost’ upisano je više od 50 mandata od ukupno 101. Politika režima postaće još više marionetska u odnosu na evroglobaliste iz Londona, Pariza, Brisela, Bukurešta. Najveća opasnost – to je pokušaj da se Moldavija uvuče u rat sa Rusijom i Pridnjestrovljem. Ali u tom slučaju Pridnjestrovlje, što je svima poznato, neće biti usamljeno - naglasio je Safonov za Sputnjik.

Prema njegovim rečima, na izborima su od učešća bili odsečeni stotine hiljada moldavskih građana u Rusiji, kao i stanovnici Pridnjestrovlja.

„Miniranje“ biračkih mesta, blokiranje mostova i premeštanje biračkih mesta sve dalje od granice, Safonov je nazvao očiglednim oblicima falsifikacije.

- Rezultati ovih izbora pokazali su da se integracioni putevi obala Dnjestra sve više razilaze. Pridnjestrovlje je izabralo svoj put – u evrazijskom pravcu, faktički, a uskoro i pravno kroz Savez nezavisnih država - dodao je on.

Kontekst izbora

U Moldaviji su 28. septembra održani vanredni parlamentarni izbori. Po obradi 99 odsto glasačkih liszića, partija Maje Sandu dobija 54 mesta, a opozicija 47. Međutim, kako ističe opozicija, pobeda vladajuće stranke obezbeđena je zahvaljujući glasovima sa inostranih sekcija.

Bivši predsednik Moldavije i lider Patriotskog bloka Igor Dodon izjavio je da je opozicija pobedila unutar zemlje i najavio mirni protest 29. septembra u centru Kišinjeva, pozvavši sve opozicione snage da mu se pridruže.

(Sputnjik)

