SAFONOV O REZULTATIMA IZBORA: Najveća opasnost pokušaj da se Moldavija uvuče u rat sa Rusijom i Pridnjestrovljem
POBEDA partije „Akcija i solidarnost“ (PDS) predsednice Maje Sandu na parlamentarnim izborima u Moldaviji stvara opasnost od uvlačenja Kišinjeva u rat protiv Pridnjestrovlja i Rusije, izjavio je poslanik Vrhovnog saveta Pridnjestrovlja Andrej Safonov.
- Partiji ‘Akcija i solidarnost’ upisano je više od 50 mandata od ukupno 101. Politika režima postaće još više marionetska u odnosu na evroglobaliste iz Londona, Pariza, Brisela, Bukurešta. Najveća opasnost – to je pokušaj da se Moldavija uvuče u rat sa Rusijom i Pridnjestrovljem. Ali u tom slučaju Pridnjestrovlje, što je svima poznato, neće biti usamljeno - naglasio je Safonov za Sputnjik.
Prema njegovim rečima, na izborima su od učešća bili odsečeni stotine hiljada moldavskih građana u Rusiji, kao i stanovnici Pridnjestrovlja.
„Miniranje“ biračkih mesta, blokiranje mostova i premeštanje biračkih mesta sve dalje od granice, Safonov je nazvao očiglednim oblicima falsifikacije.
- Rezultati ovih izbora pokazali su da se integracioni putevi obala Dnjestra sve više razilaze. Pridnjestrovlje je izabralo svoj put – u evrazijskom pravcu, faktički, a uskoro i pravno kroz Savez nezavisnih država - dodao je on.
Kontekst izbora
U Moldaviji su 28. septembra održani vanredni parlamentarni izbori. Po obradi 99 odsto glasačkih liszića, partija Maje Sandu dobija 54 mesta, a opozicija 47. Međutim, kako ističe opozicija, pobeda vladajuće stranke obezbeđena je zahvaljujući glasovima sa inostranih sekcija.
Bivši predsednik Moldavije i lider Patriotskog bloka Igor Dodon izjavio je da je opozicija pobedila unutar zemlje i najavio mirni protest 29. septembra u centru Kišinjeva, pozvavši sve opozicione snage da mu se pridruže.
(Sputnjik)
