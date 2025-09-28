Svet

DONALDE, NEMOJ TO DA RADIŠ: Lukašenkov apel povodom oružja za EU

Novosti online

28. 09. 2025. u 21:49

BELORUSKI predsednik Aleksandar Lukašenko pozvao je američkog predsednika Donalda Trampa da ne planira prodaju oružja Evropskoj uniji radi isporuke Ukrajini.

ДОНАЛДЕ, НЕМОЈ ТО ДА РАДИШ: Лукашенков апел поводом оружја за ЕУ

Foto: Profimedia

Lukašenko je to rekao na televizijskom kanalu „Belarusь 1“.

Po njegovom mišljenju, Evropa može, a i ne mora, da plati Vašingtonu za oružje.

U slučaju da NATO zemlje obore ruske avione, usledio bi momentalan odgovor, izjavio je beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko za ruske medije.

