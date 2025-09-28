DONALDE, NEMOJ TO DA RADIŠ: Lukašenkov apel povodom oružja za EU
BELORUSKI predsednik Aleksandar Lukašenko pozvao je američkog predsednika Donalda Trampa da ne planira prodaju oružja Evropskoj uniji radi isporuke Ukrajini.
Lukašenko je to rekao na televizijskom kanalu „Belarusь 1“.
Po njegovom mišljenju, Evropa može, a i ne mora, da plati Vašingtonu za oružje.
U slučaju da NATO zemlje obore ruske avione, usledio bi momentalan odgovor, izjavio je beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko za ruske medije.
