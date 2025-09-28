U SLUČAJU da zemlje NATO-a obore ruske avione, usledio bi momentalan odgovor, izjavio je beloruski predsednik Aleksandar Lukašenko za ruske medije.

Prema njegovim rečima, takve izjave su glupe i nepromišljene. On je ocenio da će te nesmotrene izjave uskoro utihnuti.

- Ono što su izjavili, to će se srušiti, pa, neka probaju da obore. Ili da iznad Kalinjingrada obore neku rusku letelicu. U tom slučaju, ćemo, ne daj bože, ratovati svim silama. Je li to potrebno. Nije. Zato će se te izjave utišati - naglasio je beloruski predsednik.

Pored toga, on je nedavno zatvaranje poljske granice sa Minskom nazvao mahinacijom i pozvao na saradnju.

Međutim, beloruski predsednik se nada i veruje da će poljski narod moći da ipak utiče na situaciju i politiku svoje zemlje.

Lukašenko je naglasio da beloruska strana teži dobrosusedskoj saradnji.

Komentarišući prethodne incidente sa dronovima u nekim evropskim državama, šef Bele kuće Donald Tramp izrazio je podršku zemljama NATO-a da obaraju ruske vojne avione ako uđu u vazdušni prostor Alijanse.

Prema rečima francuskog predsednika Emanuela Makrona, potrebno je pokazati da zemlje NATO-a mogu i da pruže podršku Ukrajini, ali i da nastave da štite svoj vazdušni prostor, kao i da zemlje Severnoatlantske alijanse ne treba da otvaraju vatru na ruske avione.

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute podržao je stav američkog lidera o potrebi obaranja ruskih aviona ukoliko se nađu u vazdušnom prostoru Severnoatlantske alijanse, iako još uvek nisu predstavljeni nikakvi dokazi o takvim prekršajima, a u Moskvi su ovakve optužbe više puta demantovane.

Incidenti sa dronovima

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov istakao je da su izjave o navodnom kršenju vazdušnog prostora drugih zemalja od strane Rusije prazne i neosnovane.

Estonija je ranije, bez dokaza, saopštila da su ruski avioni narušili njen vazdušni prostor. Ministarstvo odbrane Rusije navelo je da su tri ruska lovca MiG-31 prošle nedelje izvršila planirani let iz Karelije do aerodroma u Kalinjingradskoj oblasti. Let je obavljen u strogom poštovanju međunarodnih propisa o vazdušnom prostoru i nije povredio granice drugih država, što je potvrđeno objektivnim praćenjem.

Prethodno, 13.09. rumunsko Ministarstvo odbrane saopštilo je da se tokom večeri tog datuma, nakratko pojavio u vazdušnom prostoru zemlje pojavio dron koji nije predstavljao neposrednu pretnju po bezbednost, a zatim nestao.

Poljski premijer Donald Tusk prethodno je tvrdio da su „opasni“ dronovi oboreni iznad Poljske i nazvao ih „ruskim“, ali nije pružio nikakve dokaze. Ruski otpravnik poslova Andrej Ordaš rekao je za Sputnjik da Poljska nije pružila dokaze o navodnom ruskom poreklu dronova oborenih iznad teritorije zemlje.

Peskov je komentarisao da nije upoznat ni sa kakvim zahtevima za kontakte od strane poljskog rukovodstva upućenim Kremlju. Takođe je napomenuo da rukovodstvo EU i NATO svakodnevno optužuje Rusiju za provokacije, ne pokušavajući da pruži argumente.

