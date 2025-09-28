Svet

JAK ZEMLJOTRES POGODIO TURSKU: Osetio se u Istanbulu i Izmiru

В.Н.

28. 09. 2025. u 13:15

ZEMLjOTRES jačine 5,9 stepeni po Rihteru registrovan je u zapadnoj Turskoj, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar.

ЈАК ЗЕМЉОТРЕС ПОГОДИО ТУРСКУ: Осетио се у Истанбулу и Измиру

Foto: Novosti

Turski mediji prenose da se potres osetio i u Istanbulu i Izmiru, kao i u mnogim drugim mestima u oblasti Mramornog i Egejskog mora.

Epicentar zemljotresa registorvan je na devet kilometara dubine, 15 kilometara od Simava i 71 kilometar od Ušaka, u blizini Kutahije.

Ministar unutrašnjih poslova Turske Ali Jerlikaja izjavio je da nakon zemljotresa nije bilo "nikakvih nepovoljnih događaja".

Stručnjaci su upozorili na moguće naknadne potrese do pet stepeni Rihterove skale.

Guverner Kutahje Musa Išin izjavio da je još rano govoriti o posledicama zemljotresa i da će više informacija biti dostupno nakon što stignu izveštaji sa terena.

(Sputnjik)
 

