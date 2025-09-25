"NEĆU NIKAD VIŠE!" Tramp nakon upitnih izjava o Rusiji - Nikog neću nazivati „tigrom od papira“

AMERIČKI predsednik Donald Tramp je nakon nedavnih oštrih izjava o Rusiji izjavio da ubuduće ne namerava da koristi izraz „tigar od papira“.

- Nikada nikoga neću nazvati 'papirnim tigrom' - obećao je Tramp na sastanku sa turskim predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom.

Pored toga, američki lider je ocenio da je došlo „vreme“ da Rusija okonča sukob u Ukrajini.

Tramp je, govoreći o ukrajinskoj krizi, još jednom izjavio da je razočaran svojim ruskim kolegom Vladimirom Putinom.

Predsednik SAD je još naglasio da turski lider može da odigra važnu ulogu u završetku ukrajinskog sukoba, kao i da on trenutno „održava neutralnost“.

Istovremeno, šef Bele kuće pozvao je Ankaru da odustane od kupovine ruske nafte, ali i dodao da je razočaran kontinuiranom kupovinom ruske nafte od strane zemalja NATO-a, uprkos njihovom stavu o Ukrajini.

Tramp je takođe poručio da je spreman da ukine sankcije Turskoj.

Erdogan je na sastanku sa Trampom u Ovalnom kabinetu izjavio da ima nameru detaljno da sa američkim liderom razmotri pitanja u vezi sa isporukama lovačkih aviona F-35 i F-16.

Takođe je kazao da se nada da će zajedno sa Trampom prevazići „teškoće u regionu“, ali nije precizirao da li je mislio na ukrajinsku krizu ili na situaciju na Bliskom istoku.

Predsednik SAD Donald Tramp ranije je na mreži Istina, nakon sastanka sa Vladimirom Zelenskim na marginama 80. Generalne skupštine UN, napisao da smatra da Rusija besmisleno vodi rat u Ukrajini i nazvao ju je „papirni tigar“.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov, komentarišući izjavu šefa Bele kuće poručio je da je Rusija pre medved nego tigar, a papirni medvedi ne postoje.

Tramp je ranije u septembru izjavio da oseća obavezu da pomogne u zaustavljanju sukoba u Ukrajini, ali istovremeno da je razočaran što on još uvek traje.

