TRAMP OTVORIO "PREDSEDNIČKU STAZU SLAVNIH": Umesto Bajdenovog portreta, slika autopena (VIDEO)

AMERIČKI predsednik Donald Tramp otvorio je danas “Predsedničku stazu slavnih” sa portretima bivših lidera SAD pored šetališta ispred Zapadnog krila Bele kuće, od kojih je jedino njegov prethodnik Džo Bajden umesto portretom predstavljen fotografijom robotske olovke "autopen".

Foto: Printskrin/ X/ Margo Martin

- Predsednička staza slavnih stigla je na kolonadu kod Zapadnog krila - napisala je na platformi Iks Trampova specijalna pomoćnica i savetnica za komunikaicje Margo Martin, preneo je CNN.

Ona je pored objave okačila video sa crno-belim portretima predsednika u zlatnim ramovima koji su postavljeni duž kolonade.

Posebno se ističe slika namenjena bivšem predsedniku Džozefu Bajdenu, koji nije predstavljen portretom već fotografijom takozvane robotske olovke koja se još naziva i “autopen”.

Tramp je u junu naložio istragu o Bajdenovoj upotrebi ove olovke prilikom potpisivanja memorandum, tvrdeći da to dokazuje njegove umanjene kognitivine sposobnosti.

Prema tvrdnjama predsednika SAD, pomilovanja koja je Bajden izdao na kraju svog mandata su "nelegalna" zbog toga što je koristio "autopen".

Autopen, koji se takođe naziva robotska olovka, je mašina koja automatizuje potpisivanje osobe pomoću olovke, ili drugog pisaćeg instrumenta, za razliku od skeniranog potpisa koji je digitalna slika potpisa.

The Presidential Walk of Fame has arrived on the West Wing Colonnade



Wait for it… 🖊️👀 pic.twitter.com/ApWfdxfFQa — Margo Martin (@MargoMartin47) September 24, 2025

Ova mašina može da kopira potpis osobe na velikom broju pisama, sertifikata, diploma i drugih dokumenata.

Bajden je tada odbacio Trampove sugestije, ističući da je odluke o pomilovanjima i drugim izvršnim nalozima donosio lično, dodajući da su bilo kakve insinuacije tim povodom apsurdne.

Američki predsednik je u junu takođe pozvao da se preispitaju dokumenti prilikom čijeg potpisivanja je korišćena robotska olovka, tvrdeći da se koordinirano od javnosti krilo i zataškavalo pogoršanje Bajdenovog mentalnog stanja.

Bajdenovi savetnici negirali su bilo kakve koordinirane aktivnosti te vrste tokom poslednih godina njegovog mandata.

Tramp je izjavio da on nikada ne koristi autopen, osim možda ponekada, kada se nekim mladim ljudima šalju pisma, jer to lepo deluje.

- Potpisivanje pomilovanja i svih tih dokumenata pomoću autopena, što je Bajden radio, je sramno - zaključio je Tramp.

(Tanjug)