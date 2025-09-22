INVESTITORI U PRVOM PLANU: Šta je Putin poručio Aziji?

OBEZBEĐIVANjE prava preduzetnika i investitora, kao i pravično rešavanje poreskih i carinskih sporova osnovni su uslovi za razvoj međunarodne saradnje u trgovinsko-ekonomskoj sferi, izjavio je ruski predsednik Vladimir Putin.

Foto: Tanjug/AP

- Polazimo od toga da efikasno obezbeđivanje prava preduzetnika i investitora, pravično rešavanje poreskih i carinskih sporova, kao i delotvorna zaštita intelektualne svojine predstavljaju neophodne uslove za unapređenje međunarodne saradnje u trgovinsko-ekonomskoj, finansijskoj, naučno-tehnološkoj i mnogim drugim sferama - navodi se u poruci ruskog lidera učesnicima XIII Međunarodnog pravnog foruma zemalja Azijsko-pacifičkog regiona, objavljenoj na sajtu Kremlja.

U Sankt Peterburgu se danas održava XIII Međunarodni pravni forum zemalja Azijsko-pacifičkog regiona, koji organizuje Vrhovni sud Rusije.

Na događaj su pozvani najviši predstavnici vrhovnih sudskih organa država Azijsko-pacifičkog regiona, predstavnici državnih organa vlasti i istaknuti naučnici, navodi se u saopštenju Vrhovnog suda.

Ranije je ruski lider poručio učesnicima XIII Međunarodnog pravnog foruma zemalja da Rusija pridaje prioritetan značaj razvoju višestranih partnerskih odnosa sa svojim susedima u Azijsko-pacifičkom regionu.

(Sputnjik)