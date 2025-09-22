TAMO JE HAOS: Tramp se nada postizanju diplomatskog rešenja za Gazu

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp je rekao da se nada da će se postići diplomatsko rešenje za sukob u Gazi, upozoravajući da u toj enklavi vlada haos.

Foto: EPA/ WILL OLIVER

- Proučavamo Gazu i veoma intenzivno se bavimo Gazom. Tamo je pravi haos - istakao je

Tramp, prenosi danas Tajms of Izrael. Istovremeno, Sjedinjene Američke Države smatraju da je priznanje Palestine od nekoliko njenih saveznika, poput Velike Britanije, Australije i Kanade, "performativno".

- Naš fokus ostaje na ozbiljnoj diplomatiji, a ne na performativnim gestovima. Naši prioriteti su jasni - oslobađanje talaca, bezbednost Izraela i mir i prosperitet za ceo region, koji je moguć samo bez Hamasa - rekao je jedan od portparola američkog Stejt departmenta pod uslovom anonimnosti, prenosi Tajms of Izrael.

(Tanjug)