Svet

UKRAJINCI IZBAČENI SA JOŠ JEDNE LOKACIJE: Najnovije vesti sa fronta

Novosti online

21. 09. 2025. u 16:31

RUSKE snage praktično su izbacile ukrajinsku vojsku iz sela Šandrigolovo na krasnolimanskom pravcu, izjavio je savetnik šefa DNR Igor Kimakovski.

УКРАЈИНЦИ ИЗБАЧЕНИ СА ЈОШ ЈЕДНЕ ЛОКАЦИЈЕ: Најновије вести са фронта

Foto: Shutterstock/Ilustracija

- Još postoje žarišta otpora - dodao je Kimakovski.

Ukrajinski vojnici blokirani kod Sinjeljnikova

Deo jedinica veličine čete 57. i 127. brigade Oružanih snaga Ukrajine blokirane su kod Sinjeljnikova u Harkovskoj oblasti, saopštile su ruske snage za Sputnjik.

U zavisnosti od namene, četa ukrajinskih snaga ima između 80 i 200 vojnika.

(Sputnjik)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HRVATSKA GLEDA I NE VERUJE! Srbija je bolja u atletici! Ovo je bilans medalja na Svetskom prvenstvu 2025!

HRVATSKA GLEDA I NE VERUJE! Srbija je bolja u atletici! Ovo je bilans medalja na Svetskom prvenstvu 2025!