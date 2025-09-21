UKRAJINCI IZBAČENI SA JOŠ JEDNE LOKACIJE: Najnovije vesti sa fronta
RUSKE snage praktično su izbacile ukrajinsku vojsku iz sela Šandrigolovo na krasnolimanskom pravcu, izjavio je savetnik šefa DNR Igor Kimakovski.
- Još postoje žarišta otpora - dodao je Kimakovski.
Ukrajinski vojnici blokirani kod Sinjeljnikova
Deo jedinica veličine čete 57. i 127. brigade Oružanih snaga Ukrajine blokirane su kod Sinjeljnikova u Harkovskoj oblasti, saopštile su ruske snage za Sputnjik.
U zavisnosti od namene, četa ukrajinskih snaga ima između 80 i 200 vojnika.
(Sputnjik)
Preporučujemo
UKRAJINSKE JEDINICE BLOKIRANE U HARKOVSKOJ OBLASTI: Propao kontranapad kod Sinjeljnikova
21. 09. 2025. u 09:23
PREOKRET: Tramp "zauzeo mesto suvozača
20. 09. 2025. u 21:13
ZELENSKI UDARA NA TRI FRONTA: Rusija na meti novih mera
20. 09. 2025. u 19:40
RUSKI AVIONI UŠLI U DRŽAVU NATO, ZADRŽALI SE 12 MINUTA: "Ovo je neprihvatiljvo i neviđeno brutalno"
TRI ruska borbena aviona MIG-31 ušla su danas u estonski vazdušni prostor u oblasti ostrva Vajndlo bez dozvole i ostala u estonskom vazdušnom prostoru skoro 12 minuta, preneo je estonski portal "Err.ee".
19. 09. 2025. u 17:00
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
BRIŽIT DOKAZUJE DA JE ŽENSKO Prvi put u javnosti! Dokazi i VIZUELNI, fotografije iz trudnoće: "Zaista uznemirujuće..."
"ZAISTA je uznemirujuće pomisliti da morate da se izložite na ovakav način i dokazujete nešto što bi trebalo da bude očigledno."
21. 09. 2025. u 13:40
Komentari (0)