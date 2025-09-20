POŠTOVANJE PREMA RODOLJUBU: Tramp i DŽej Di Vens će govoriti na sahrani Čarlija Kirka
AMERIČKI predsednik Donald Tramp, potpredsednik SAD Džej Di Vens, kao i predsednik Predstavničkog doma Majk Džons i ministri savezne vlade govoriće na sahrani američkog rodoljuba Čarlija Kirka.
To je izjavila portparol Bele kuće.
Sahrani Čarlija Kirka biće održana 21. septembra.
