POŠTOVANJE PREMA RODOLJUBU: Tramp i DŽej Di Vens će govoriti na sahrani Čarlija Kirka

20. 09. 2025. u 18:12

AMERIČKI predsednik Donald Tramp, potpredsednik SAD Džej Di Vens, kao i predsednik Predstavničkog doma Majk Džons i ministri savezne vlade govoriće na sahrani američkog rodoljuba Čarlija Kirka.

Foto: Profimedia

To je izjavila portparol Bele kuće.

Sahrani Čarlija Kirka biće održana 21. septembra.

