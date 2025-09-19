"DA LI ĆU OGLUVETI"? Mališan proživao pravu dramu na plaži, rak mu ušao u uvo, majka sve snimila (VIDEO)
JEDNO zastrašujuće iskustvo doživeo je dečak Pedro u Meksiku kada je shvatio da mu se mali rak uvukao u uho dok je bio na plaži.
Mali Pedro je bio sa svojom majkom, influenserkom Kicijom Mitre, na plaži kada je iznenada osetio da mu se nešto pomera u uhu. Majka ga je odmah odvela u medicinski centar, gde su lekari utvrdili da je u isto ušao mali rak.
Pomoću specijalne pincete lekari su uklonili živog raka, oslobađajući dečaka bolova. Na videu koji je majka objavila na TikToku, vidi se kako Pedro plače, dok mu ona drži ruku da ga umiri.
- Da li ću ogluveti - pitao je dečak kroz plač.
Srećom, Pedro je dobro i intervencija se završila veoma brzo.
(Blic)
