"OSUĐUJEMO VOJNU AGRESIJU SAD" Venecuela proglasila vanredno stanje

PREDSEDNIK Venecuele Nikolas Maduro proglasio je vanredno stanje, saopštila je vlada te zemlje.

Foto: Printscreen/Iks/ardakavaklioglu

Najmanje sedam eksplozija zabeleženo je rano jutros u glavnom gradu Venecuele Karakasu, a građani prijavljuju eksplozije koje se čuju iz nekoliko vojnih objekata i sa aerodroma. Grad u niskom letu nadleću avioni, prenosi Asošiejted pres.

Venecuelanska vlada je saopštila da "odbacuje i osuđuje" "vojnu agresiju" SAD.

- Takva agresija ugrožava međunarodni mir i stabilnost, posebno u Latinskoj Americi i na Karibima, i ozbiljno ugrožava živote miliona ljudi.

Nad gradom se vije dim, a oblast u okolini vojne baze u južnom delu Karakasa ostala je bez struje, navodi Rojters, pozivajući se na izjave očevidaca sa lica mesta. Ljudi širom grada istrčali su na ulice da vide šta se dešava, prenosi AP.

Današnji incidenti dolaze samo dan nakon što je Venecuela saopštila da je otvorena za pregovore o sporazumu sa Sjedinjenim Državama o borbi protiv trgovine drogom.

Američke snage još od septembra izvode udare na plovila za koja tvrde da dolaze iz Venecuele i da prevoze narkotike.

Predsednik Venecuele Nikolas Maduro optužuje Vašington da želi da izvede promenu vlade u Venecueli i dobije pristup njenim ogromnim rezervama nafte kroz višemesečnu kampanju pritiska koja je počela masovnim raspoređivanjem vojske u Karipskom moru u avgustu.

(Tanjug)