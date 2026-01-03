Svet

"OSUĐUJEMO VOJNU AGRESIJU SAD" Venecuela proglasila vanredno stanje

Ana Đokić

03. 01. 2026. u 08:55

PREDSEDNIK Venecuele Nikolas Maduro proglasio je vanredno stanje, saopštila je vlada te zemlje.

ОСУЂУЈЕМО ВОЈНУ АГРЕСИЈУ САД Венецуела прогласила ванредно стање

Foto: Printscreen/Iks/ardakavaklioglu

Najmanje sedam eksplozija zabeleženo je rano jutros u glavnom gradu Venecuele Karakasu, a građani prijavljuju eksplozije koje se čuju iz nekoliko vojnih objekata i sa aerodroma. Grad u niskom letu nadleću avioni, prenosi Asošiejted pres.

Venecuelanska vlada je saopštila da "odbacuje i osuđuje" "vojnu agresiju" SAD.

- Takva agresija ugrožava međunarodni mir i stabilnost, posebno u Latinskoj Americi i na Karibima, i ozbiljno ugrožava živote miliona ljudi.

Nad gradom se vije dim, a oblast u okolini vojne baze u južnom delu Karakasa ostala je bez struje, navodi Rojters, pozivajući se na izjave očevidaca sa lica mesta. Ljudi širom grada istrčali su na ulice da vide šta se dešava, prenosi AP.

Današnji incidenti dolaze samo dan nakon što je Venecuela saopštila da je otvorena za pregovore o sporazumu sa Sjedinjenim Državama o borbi protiv trgovine drogom.

Američke snage još od septembra izvode udare na plovila za koja tvrde da dolaze iz Venecuele i da prevoze narkotike.

Predsednik Venecuele Nikolas Maduro optužuje Vašington da želi da izvede promenu vlade u Venecueli i dobije pristup njenim ogromnim rezervama nafte kroz višemesečnu kampanju pritiska koja je počela masovnim raspoređivanjem vojske u Karipskom moru u avgustu.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

RUSI AMERIKANCIMA PREDALI DOKAZE: Cilj napada bila Putinova rezidencija - vojni zapovednik dao deo ukrajinskog drona
Svet

0 0

RUSI AMERIKANCIMA PREDALI DOKAZE: "Cilj napada bila Putinova rezidencija" - vojni zapovednik dao deo ukrajinskog drona

VISOKI ruski vojni zapovednik predao je u četvrtak američkom vojnom atašeu predmet za koji se tvrdi da je deo ukrajinske bespilotne letelice i koji navodno sadrži podatke koji dokazuju da je ukrajinska vojska napala rezidenciju ruskog predsednika Vladimira Putina. Podsetimo, Moskva je u ponedeljak optužila Kijev za pokušaj napada na Putinovu rezidenciju u ruskoj Novgorodskoj oblasti sa 91 dronom dugog dometa. Ukrajina ovo negira.

02. 01. 2026. u 13:11

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DENVER PONOVO IZGUBIO! Nagetsi ne mogu bez Nikole Jokića

DENVER PONOVO IZGUBIO! Nagetsi ne mogu bez Nikole Jokića