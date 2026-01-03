SABLASAN PRIZOR IZNAD VENECUELE: Nijedan avion ne leti iznad zemlje

VAZDUŠNI prostor iznad Venecuele u ovom trenutku je potpuno prazan, pokazuju podaci portala Flightradar24.

Foto: Flajtradar24

Najmanje sedam eksplozija odjeknulo je danas u glavnom gradu Venecuele Karakasu. Grad u niskom letu nadleću avioni, prenosi Asošiejted pres.

Nad gradom se vije dim, a oblast u okolini vojne baze u južnom delu Karakasa ostala je bez struje, navodi Rojters, pozivajući se na izjave očevidaca sa lica mesta.

Meštani su naveli da su detonacije odjekivale u različitim delovima grada, kao i u oblasti međunarodnog aerodroma „Simon Bolivar“ u Maiketiji i u luci La Gvaira.

Prema aktuelnim podacima portala Flightradar24, u vazdušnom prostoru iznad cele Venecuele trenutno se ne nalazi nijedna letelica.