SABLASAN PRIZOR IZNAD VENECUELE: Nijedan avion ne leti iznad zemlje
VAZDUŠNI prostor iznad Venecuele u ovom trenutku je potpuno prazan, pokazuju podaci portala Flightradar24.
Najmanje sedam eksplozija odjeknulo je danas u glavnom gradu Venecuele Karakasu. Grad u niskom letu nadleću avioni, prenosi Asošiejted pres.
Nad gradom se vije dim, a oblast u okolini vojne baze u južnom delu Karakasa ostala je bez struje, navodi Rojters, pozivajući se na izjave očevidaca sa lica mesta.
Meštani su naveli da su detonacije odjekivale u različitim delovima grada, kao i u oblasti međunarodnog aerodroma „Simon Bolivar“ u Maiketiji i u luci La Gvaira.
Prema aktuelnim podacima portala Flightradar24, u vazdušnom prostoru iznad cele Venecuele trenutno se ne nalazi nijedna letelica.
