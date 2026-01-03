Svet

SABLASAN PRIZOR IZNAD VENECUELE: Nijedan avion ne leti iznad zemlje

Новости онлине

03. 01. 2026. u 08:19

VAZDUŠNI prostor iznad Venecuele u ovom trenutku je potpuno prazan, pokazuju podaci portala Flightradar24.

САБЛАСАН ПРИЗОР ИЗНАД ВЕНЕЦУЕЛЕ: Ниједан авион не лети изнад земље

Foto: Flajtradar24

Najmanje sedam eksplozija odjeknulo je danas u glavnom gradu Venecuele Karakasu. Grad u niskom letu nadleću avioni, prenosi Asošiejted pres.

Nad gradom se vije dim, a oblast u okolini vojne baze u južnom delu Karakasa ostala je bez struje, navodi Rojters, pozivajući se na izjave očevidaca sa lica mesta.

Meštani su naveli da su detonacije odjekivale u različitim delovima grada, kao i u oblasti međunarodnog aerodroma „Simon Bolivar“ u Maiketiji i u luci La Gvaira.

Prema aktuelnim podacima portala Flightradar24, u vazdušnom prostoru iznad cele Venecuele trenutno se ne nalazi nijedna letelica.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

RUSI AMERIKANCIMA PREDALI DOKAZE: Cilj napada bila Putinova rezidencija - vojni zapovednik dao deo ukrajinskog drona
Svet

0 0

RUSI AMERIKANCIMA PREDALI DOKAZE: "Cilj napada bila Putinova rezidencija" - vojni zapovednik dao deo ukrajinskog drona

VISOKI ruski vojni zapovednik predao je u četvrtak američkom vojnom atašeu predmet za koji se tvrdi da je deo ukrajinske bespilotne letelice i koji navodno sadrži podatke koji dokazuju da je ukrajinska vojska napala rezidenciju ruskog predsednika Vladimira Putina. Podsetimo, Moskva je u ponedeljak optužila Kijev za pokušaj napada na Putinovu rezidenciju u ruskoj Novgorodskoj oblasti sa 91 dronom dugog dometa. Ukrajina ovo negira.

02. 01. 2026. u 13:11

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MI SMO DECA OBILIĆA, NE KOPILAD GRUHONJIĆA Objavljena antiblokaderska himna o pobedi pravoslavlja nad Piculinim slinama (VIDEO)

"MI SMO DECA OBILIĆA, NE KOPILAD GRUHONjIĆA" Objavljena antiblokaderska himna o pobedi pravoslavlja nad "Piculinim slinama" (VIDEO)