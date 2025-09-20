NOVI PRISTUP: Tramp napustio taktiku Bajdenove administracije

Američki predsednik Donald Tramp napustio je taktiku prethodne američke administracije koja je vršila pritisak na Rusiju sankcijama, koju je sprovodio Džo Bajden.

Foto: Tanjug/AP Photo/Manuel Balce Ceneta

O tome piše „Vašington post“.

Napominje se da su sankcije bile ključno oruđe Bajdenove administracije.

- Ovaj pristup je napušten: Tramp nije uveo nikakva nova ograničenja protiv Rusije od početka svog mandata - navodi se u tekstu.

Tramp je ranije izjavio da je spreman da uvede nove sankcije protiv Moskve, ali samo ako američki saveznici prestanu da kupuju ruske energetske resurse.