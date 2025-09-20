Svet

NOVI PRISTUP: Tramp napustio taktiku Bajdenove administracije

Novosti online

20. 09. 2025. u 17:00

Američki predsednik Donald Tramp napustio je taktiku prethodne američke administracije koja je vršila pritisak na Rusiju sankcijama, koju je sprovodio Džo Bajden.

НОВИ ПРИСТУП: Трамп напустио тактику Бајденове администрације

Foto: Tanjug/AP Photo/Manuel Balce Ceneta

O tome piše „Vašington post“.

Napominje se da su sankcije bile ključno oruđe Bajdenove administracije.

- Ovaj pristup je napušten: Tramp nije uveo nikakva nova ograničenja protiv Rusije od početka svog mandata - navodi se u tekstu.

Tramp je ranije  izjavio da je spreman da uvede nove sankcije protiv Moskve, ali samo ako američki saveznici prestanu da kupuju ruske energetske resurse.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
JUNAJTEDOVA TRAGEDIJA SE NASTAVLJA: Sledeći koji su na redu da se naplate su londonski plavci

JUNAJTEDOVA TRAGEDIJA SE NASTAVLjA: Sledeći koji su na redu da se naplate su londonski "plavci"