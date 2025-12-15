Košarka

TRESE SE HUMSKA! Partizan doveo NBA plejmejkera

15. 12. 2025. u 10:25

BOMBA je eksplodirala!

FOTO: Ataimages

Bivši NBA igrač Kameron Pejn stiže u Partizan. Iskusni američki plejmejker postaće novo pojačanje crno-belih i uskoro se očekuje i zvanična potvrda transfera saznaje "Kurir".

Pejn iza sebe ima bogato NBA iskustvo, a u Partizan stiže kao igrač koji treba odmah da donese kvalitet i sigurnost u organizaciji igre.

Njegov dolazak predstavlja jedno od najzvučnijih pojačanja Partizana u tekućoj sezoni.

Američki košarkaš ima bogatu karijeru u kojoj je igrao za Indijanu, Njujork, Filadelfiju, Milvoki, Finiks, Klivlend, Čikago, Oklahomu…

Prošle sezone je u NBA ligi odigrao 85 utakmica za Nujork Nikse, a na njima je prosečno beležio 6,2 poena uz 1,3 skoka i 2,4 asistencije.

