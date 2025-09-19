SI ĐINPING ŠOKIRAO NAKON RAZGOVORA SA TRAMPOM: Evo šta je rekao kineski predsednik

PREDSEDNIK Kine Si Đinping ocenio je današnji telefonski razgovor sa američkim predsednikom Donaldom Trampom kao pozitivan i konstruktivan, naglašavajući da su odnosi između Kine i SAD veoma važni, javlja Sinhua.

Si je naveo da je stav Kine o platformi TikTok jasan, da kineska vlada poštuje želje preduzeća i da očekuje da SAD obezbede otvorenu i pravednu sredinu za poslovanje kineskih kompanija.

On je, takođe, poručio da SAD treba da se uzdrže od nametanja jednostranih trgovinskih ograničenja, spreče jednostrani pritisak i ne utiču na ishod trgovinskih pregovora.

Si je podsetio i da Kina neće zaboraviti podršku SAD tokom Drugog svetskog rata.

CNN je ranije danas, pozivajući se na zvaničnika Bele kuće, javio da je američki predsednik Donald Tramp razgovarao telefonom sa kineskim kolegom Si Đinpingom o rešavanju pitanja kineske mreže TikTok i trgovini. Kako je naveo AP, razgovor Trampa i Sija upriličen je u nastojanju da se zaključi dogovor koji bi omogućio popularnoj društvenoj mreži TikTok da nastavi rad u Sjedinjenim Američkim Državama.

Poziv bi mogao da pruži naznake o mogućem sastanku dvojice lidera da bi postigli konačan sporazum o okončanju trgovinskog rata i razjasnili u kom pravcu bi odnosi između dve svetske supersile mogli da se razvijaju, navela je agencija.

Ovo je drugi Trampov razgovor sa Sijem otkako se vratio u Belu kuću i uveo izuzetno visoke carine Kini, što je pokrenulo uzajamna trgovinska ograničenja i zateglo odnose između dve najveće ekonomije sveta.

Dvojica lidera razgovarala su i u junu da bi smanjili tenzije oko kineskih ograničenja izvoza retkih zemnih elemenata, koji se koriste u svim proizvodima, od pametnih telefona do borbenih aviona.

(Tanjug)