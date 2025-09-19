DRUGA ETAPA "PONOVNOG ROĐENJA" NOTR DAMA: "Progledale" kule Bogorodičine crkve

Devet meseci posle inauguracije transpeta Bogorodičine crkve u Parizu, francuski predsednik Emanuel Makron prisustvovao je danas otvaranju kula koje će za široku publiku biti dostupne od sutra, na Dan nacionalne baštine.

Foto: Goran Čvorović

Stručnjaci govore da je reč o "drugoj etapi ponovnog rađanja Notr Dama".

U središtu potpuno restauriranih kula nalaze se stepenice od punog hrasta, s dvostrukim "osimicama", kojima može da se penje i silazi odvojenim pravcima, a da se ne sretnete s onim ko ide u suprotnom smeru.

Pogled u krug oko Pariza, od koga zastaje dah, pruža se s vrha Bogorodičine crkve. To je sada ponovo moguće, posle svečanog otvaranja dve bočne kule Notr Dama koje su oštećene u razornom požaru 15. aprila 2019. godine.

U Parizu ističu da ni u jednoj drugoj katedrali na svetu ne postoji takav sistem, što pokazuje pred kakvim su se arhitekturalnim izazovom naši restauratori. Stepenice su inspirisane onima koje su izgrađene u dvorcu Šambor, a to je učinjeno da bi protok posetilaca bio lakši.

Stepenište ide oko drvene konstrukcije koja nose zvona, postavljena na šezdeset metara visine. U kulama se nalaze dva najveća zvona u ovoj crkvi, nazvana Emanuel i Mari, koje će sada publika takođe imati priliku da vidi. Prvo zvono je teško preko 13 tona, a drugo 6. Ona se oglašavaju samo o velikim prilikama, za razliku od ostalih osam. Čitava konstrukcija je napravljena tako da absorbuje njihove ogromne vibracije.

Stručnjaci ističu da bi se, da je poslednji požar zahvatio kule u kojima se nalaze velika zvona, Bogorodičina crkva izvesno urušila. Vatrogasci su, ističe se, tragediju nadljudskim naporima preduhitrili 15 do 30 minuta.

U požaru je uništeno dve trećine krova koji je delom iz 12. veka, a delom iz 19, ali su zidovi sačuvani. Šesnaset skulptura koje su postavljene oko tornja sklonjene su zbog restauracije svega nekoliko dana pre požara.

Da bi se popelo na vrh obnovljenih kula treba preći 424 stepenika, zbog čega se ovaj poduhvat preporučuje samo onima s dobrom kondicijom. Ceo proces traje oko 45 minuta, a za to je potrebno izdvojiti 16 evra. Određen je i limit od 400.000 posetilaca na kulama godišnje, s tim da ne može da ih bude više od 19 u jednom trenutku.

Samu katedralu, inače, posećuje oko 35.000 ljudi dnevno. Pre požara Bogorodičina crkva je bila najposećeniji spomenik u Evropi, s 12 do 14 miliona hodočasnika godišnje. Za poslednjih šest meseci, od ponovnog otvaranja sredinom decembra prošle godine, do 30. juna, kroz katedralu je prošlo oko 6 miliona gostiju.

Na vrhu, na visini od 69 metara, izlazi se na podest s koga se pruža jedinstven pogled na Pariz, a vidi se i obnovljeni krov Notr Dama. Pogled odavde pada i na toranj koji daje karakterističan izgled Bogorodičinoj crkvi. Originalni toranj je podignut 1250. godine, da bi zbog oštećenja bio skinut 1786, pa ponovo izgrađen 1860. Njegovo rušenje u požaru bilo je jedan od najpotresnijih momenata u tragediji pre šest i po godina.

U konstrukciju koja drži krov ugrađeno je dve hiljade hrastova. U unutrašnjosti je očišćeno i 42.000 kvadratnih metara kamena, dok je starinskom metodom restaurirano i oko dve hiljade kipova i drugih dekorativnih elemenata. Donacije su stigle iz 150 zemalja. Sakupljeno je 840 miliona evra, od čega je Srbija dala milion. U obnovi je učestvovano čak 340.000 malih i velikih donora. Sakupljeni novac nije u potpunosti potrošen. Ostatak će biti uložen u obnovu trga i izgradnju prijemne kripte.