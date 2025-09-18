"SVI ĆETE USKORO UMRETI, DOLAZIM PO VAS" Klinac planirao napad na školu
INCIDENT se dogodio ujutru 17. septembra u Voronješkoj oblasti.
Tinejdžer sa noževima i čekićem planirao je napad na školu.
- Svi ćete uskoro umreti, dolazim po vas - pretio je on.
Prema podacima regionalnog Istražnog komiteta Ruske Federacije, maloletnog napadača je privelo osoblje škole i predat je organima reda.
Sa osumnjičenim se preduzimaju neophodne istražne radnje, a razmatra se i pitanje njegovog smeštaja u psihijatrijsku bolnicu radi veštačenja. Pokrenut je krivični postupak.
Preporučujemo
MISTERIJA: Devojka nestala, ostavila četvorogodišnju ćerku u hotelu
18. 09. 2025. u 23:20
RUSKI OBAVEŠTAJCI OTKRIVAJU: Britanci predvodili borbu protiv SSSR-a
18. 09. 2025. u 20:32
PROMENA VLASTI U MOSKVI: Putin otkrio ko stiže na najveće položaje u državi
18. 09. 2025. u 18:59
TO JE SAMOUBISTVO: Zaharova o odluci Brisela
18. 09. 2025. u 18:50
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)
ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
17. 09. 2025. u 13:52
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"TAJ ČOVEK JE SRAMOTA, NE POŠTUJE KRALjA!" Tramp tokom susreta s Čarlsom prekršio protokol, ljudi ljuti
AMERIČKI predsednik Donald Tramp i prva dama Melanija borave u Vindzoru, a njihov susret sa kraljem Čarlsom III već je izazvao burne reakcije zbog kršenja strogog kraljevskog protokola, piše Unilad.
17. 09. 2025. u 16:41
Komentari (0)