Svet

"SVI ĆETE USKORO UMRETI, DOLAZIM PO VAS" Klinac planirao napad na školu

В. Н.

18. 09. 2025. u 23:40

INCIDENT se dogodio ujutru 17. septembra u Voronješkoj oblasti.

СВИ ЋЕТЕ УСКОРО УМРЕТИ, ДОЛАЗИМ ПО ВАС Клинац планирао напад на школу

Foto: Profimedia

Tinejdžer sa noževima i čekićem planirao je napad na školu.

- Svi ćete uskoro umreti, dolazim po vas - pretio je on.

Prema podacima regionalnog Istražnog komiteta Ruske Federacije, maloletnog napadača je privelo osoblje škole i predat je organima reda.

Sa osumnjičenim se preduzimaju neophodne istražne radnje, a razmatra se i pitanje njegovog smeštaja u psihijatrijsku bolnicu radi veštačenja. Pokrenut je krivični postupak.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA ODUŠEVLJENA POTEZOM SRBIJE! Rusi raspamećeni, Tirana se trese

RUSIJA ODUŠEVLjENA POTEZOM SRBIJE! Rusi raspamećeni, Tirana se trese