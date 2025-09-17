ŠEF ruske diplomatije Sergej Lavrov kritikovao je Zapad zbog selektivnog poštovanja principa UN, ističući da zapadne zemlje smatraju sebe iznad drugih, podsetivši još jednom na Kosovo.

Foto: Tanjug/AP

- Kada je reč bila o Kosovu govorili su da realizuju princip samoopredeljenja naroda, bez ikakvog referenduma, jednostrano objavivši nezavisnost - istakao je Lavrov na okruglom stolu sa ambasadorima zapadnih država, istakavši da Zapad bira samo one principe koje mu odgovaraju da opravda svoje postupke.

Međutim, kada je preko 95 odsto stanovnika Krima izrazilo želju da se pripoji Rusiji, Zapad je rekao da ne priznaje pravo nacije na samoopredeljenje i da zahteva da se poštuje teritorijalni integritet.

Lavrov je naglasio da Rusija ceni interes svetske većine za te napore koje ulažu da se reži ukrajinska kriza i da se trudi da maksimalno otvoreno i konkretno predstavi svoj stav, akcije i planove prijateljima.

- Zapadna manjina ili u potpunosti ignoriše principe Povelje UN. Na primer, Zapad nikada nije uzimao u obzir suverenu ravnopravnost država. Retrospektivno, otkad su osnovane UN, setite se samo koje su to međunarodne krize bile, ni u jednoj Zapad nije poštovao suverenu ravnopravnost država, smatrajući sebe iznad drugih - naglasio je Lavrov.

