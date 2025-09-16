PLJUŠTE OTKAZI ZBOG SLAVLJENJA SMRTI ČARLIJA KIRKA: Tramp u oštrom obračunu sa ekstremnim levičarima u Americi

SVE više ekstremnih levičara koji su slavili ubistvo Čarlija Kirka dobilo je otkaze u Sjedinjenim Državam. Ovaj je jasan vid borbe države protiv njih koje je obećao predsednik Amerike Donald Tramp.

Foto: Tanjug/AP

Medicinska sestra otpuštena u velikoj bolnici nakon komentara u kojima podržava smrt Čarlija Kirka

Zdravstvena radnica u ustanovi „Henri Ford Helt“ u Detroitu, u Mičigenu, stavljena je na prinudno odsustvo nakon što je dala kontroverzne komentare o smrti Čarlija Kirka.

Medicinska sestra intenzivne nege jedna je od sve većeg broja zaposlenih koji su otpušteni ili suspendovani zbog reakcija koje podržavaju nasilje nakon ubistva Čarlija Kirka.

Žena, koja je bila anesteziolog u bolnici Riversajd Volter Rid, objavila je na društvenim mrežama „veoma neprimerene komentare kojima podržava nasilje nad javnom ličnošću“, navodi se u imejlu bolnice poslatom Foks njuz didžitalu.

Kolumnista Vašington posta otpušten zbog objava na društvenim mrežama nakon ubistva Čarlija Kirka

Ipak tu nije bio kraj otpušanja zbog morbidnih stavova, jedna levičarska kolumnistkinja otkrila je u ponedeljak u časopisu Substack da ju je Vašington post otpustio zbog objava na društvenim mrežama usred atentata na Čarlija Kirka i pucnjave u školi u Koloradu.

- U emisiji „Bluskaj“, nakon užasnih pucnjava u Juti i Koloradu, osudila sam američko prihvatanje političkog nasilja i kritikovala njene ritualizovane odgovore – šuplje, klišeizirane pozive na 'misli i molitve' i 'ovo nismo mi' koji normalizuju oružano nasilje i oslobađaju krivice, posebno bele počinioce, dok se ništa ne čini da se obuzdaju smrtni slučajevi - napisala je Karen Atija .

Foto: Printskrin

Pentagon naziva objave Čarlija Kirka „domaćim terorizmom“

Naime, Pentagon ne odustaje od svoje potrage o onima koji slave ubistvo Čarlija Kirka, čak i dok demokrate upozoravaju da je taj potez „neamerički“ i krši zaštitu slobode govora.

Kontroverza naglašava sukob između vojne discipline i prava zagarantovanih Prvom amandmanom, pri čemu visoki zvaničnici Pentagona tvrde da je proslavljanje ubistva američke političke ličnosti neprihvatljivo ponašanje za pripadnike vojske - dok demokrate tvrde da represivne mere rizikuju kažnjavanje ustavno zaštićenog govora.

„Progon i krivično gonjenje pripadnika vojske zbog njihovih individualnih političkih uverenja je opasno i neamerički“, napisao je na X-u poslanik Džejson Krou, demokrata iz Kolorada, bivši vojni rendžer.

Ministar rata Pit Hegset i njegov tim to vide drugačije

- Nećemo tolerisati vojno ili civilno osoblje koje slavi ili ismeva atentat na jednog američkog kolegu - rekao je Šon Parnel, glavni portparol Pentagona, za Foks njuz didžital u saopštenju.

„Svaki pripadnik vojske i civil u Ministarstvu rata polaže zakletvu da će braniti Ustav od svih neprijatelja, stranih i domaćih. Oni u našim redovima koji se raduju činu domaćeg terorizma nisu sposobni da služe američkom narodu u Ministarstvu rata.“

Vojni pukovnik Skot Stivens je već suspendovan nakon objava koje su navodno pripadale njemu, a u kojima se hvalilo ubistvo.

- Smrt Čarlija Kirka u Juti bila je tragična. Međutim, možemo se utešiti činjenicom da je Čarli radio ono što je najviše voleo — širio mržnju, rasizam, homofobiju, mizoginiju i transfobiju na univerzitetskim kampusima - pisalo je u jednoj objavi.

Pentagon nije jedini koji iskorenjuje one koji komentarišu ubistvo sa neprijatnim komentarima: Stejt department je najavio da će skenirati objave na društvenim mrežama kako bi poništio vize stranim državljanima koji čine isto.

- Ne bi trebalo da dovodimo ljude u ovu zemlju. Ne bi trebalo da dajemo vize ljudima koji će doći u Sjedinjene Države i raditi stvari poput proslave ubistva, pogubljenja, atentata na političku figuru, ne bi trebalo, a ako su već ovde, trebalo bi da im poništimo vizu - rekao je visoki zvaničnik Stejt departmenta za Foks njuz u ekskluzivnom intervjuu.

(foxnews)