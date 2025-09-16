Svet

"ZAPAD-2025" Putin u vojnoj uniformi stigao na zajedničke vojne vežbe sa Belorusijom (VIDEO)

Novosti online

16. 09. 2025. u 18:11

RUSKI predsednik Vladimir Putin stigao je u Nižnjenovgorodsku oblast na zajedničke vojne vežbe "Zapad-2025" sa Belorusijom.

Foto: Printskrin

Predsednik Rusihje je pregledao uzorke naoružanja i specijalne vojne opreme koja se koristi u SVO.

Putin je na poligon stigao u vojnoj uniformi.
 

