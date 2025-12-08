EVROPA U ŠOKU: Nova strategija SAD preokreće odnose sa Rusijom i Kinom

EVROPLjANI su u šoku zbog nove Strategije nacionalne bezbednosti, koja datira od novembra 2025. godine i koja je danas glavni doktrinarni dokument što određuje prioritete i ciljeve spoljne politike SAD, napisao je na svom Telegramu ruski senator Aleksej Puškov.

Foto: Tanjug

Kako je istakao, sa pojavom ovog dokumenta već se može govoriti o rađanju "Trampove doktrine", koja se radikalno razlikuje od doktrina Džordža Buša Mlađeg, Baraka Obame i Džozefa Bajdena.

- Strategija je napisana u duhu 'političkog realizma' – pravca kojem su u različitim periodima pripadali velikani američke spoljnopolitičke misli, od Džordža Kenana do Henrija Kisindžera, ali koji je, kako se činilo, gotovo nestao pod naletom neokonzervativaca i liberalnih intervencionista.

U stvarnosti, međutim, ovaj pravac nije izumro. I bilo je dovoljno samo da se Donald Tramp vrati u Belu kuću, pa da se predstavnici te škole ponovo nađu za polugama uticaja. No ključna uloga ovde pripada samom Trampu, koji se pokazuje kao glavni 'politički realista' današnje Amerike.

Bez njega doktrina koja podrazumeva preispitivanje spoljne politike SAD u poslednjih 25 godina ne bi mogla ni da se pojavi - naglasio je ruski senator.

Pri tome je napomenuo da treba imati u vidu da američki "politički realizam", kao i drugi pravci i škole mišljenja, ima za cilj zaštitu i jačanje geopolitičkog položaja SAD.

- Međutim, on poziva da se delovanje Amerike na svetskoj sceni uskladi s njenim stvarnim, a ne umišljenim mogućnostima, da se ne upliće u nepotrebne ratove i da se izbegavaju oštre krize u odnosima sa državama kao što su Rusija i Kina, budući da takve krize mogu ugroziti nacionalnu bezbednost samih SAD - napomenuo je Puškov.

Objasnio je da se upravo u tome suštinski razlikuje od doktrina "krstaških pohoda" za "demokratiju" i "američke vrednosti", koje prikrivaju agresivnu želju za uspostavljanjem sveopšte američke hegemonije, tj. "želju svojstvenu neokonzervativcima i liberalnim intervencionistima".

- Po okončanju Hladnog rata, američke elite zadužene za vođenje spoljne politike ubedile su same sebe da u trajnoj dominaciji SAD nad čitavim svetom leži najbolji interes naše zemlje. Međutim, nas zanimaju poslovi drugih zemalja samo u slučaju da njihovo delovanje neposredno ugrožava naše interese - navodi se u dokumentu.

Puškov je ukazao da se tako u "Trampovoj doktrini" otvoreno označava raskid sa ranijim doktrinama, prema kojima "dominacija SAD nad svetom najbolje služi američkim interesima".

Ruski senator je istakao da se u dokumentu faktički govori da to nije tako, što odražava i gledište američkog lidera Dondalda Trampa, formirano pod uticajem dugotrajnih i neuspešnih ratova SAD na Bliskom istoku, i objektivno sužene mogućnosti Amerike da održava politiku sveopšte hegemonije, kao i priznanje da se pojavljuju novi centri moći.

Umesto borbe za svetsku dominaciju, nastavio je Puškov, "Trampova doktrina" predlaže – u duhu klasične "Monroove doktrine" – da se SAD pre svega usredsrede na "očuvanje dominantne pozicije u zapadnoj hemisferi kao uslova američkog prosperiteta i bezbednosti".

- Novina ovde leži u tome što, kako doktrina navodi, tom dominiranju smeta 'neprijateljski spoljni uticaj', pod kojim se podrazumeva rastući uticaj i prisustvo Kine u regionu - podvukao je ruski senator.

Skrenuo je pažnju na to da važan deo nove doktrine jeste zvanična konstatacija principijelnih razilaženja administracije Trampa sa rukovodstvom Evropske unije u pogledu sukoba u Ukrajini.

U dokumentu se direktno navodi da se "administracija Trampa nalazi u suprotnosti sa evropskim zvaničnicima, koji gaje nerealna očekivanja od rata". Takođe se ističe da je "glavni cilj SAD vođenje pregovora o što skorijem okončanju borbenih dejstava".

- I ovaj prioritet, po svom polazištu, značajno se razlikuje od stava EU, koja insistira na nastavku rata sve do 'strateškog poraza' Rusije - istakao je Puškov.

Što se same Rusije tiče, ona, za razliku od vremena Bajdena, nije nazvana ni pretnjom, ni protivnikom, ni "revizionističkom državom". Umesto toga, cilj je "obnova strateške stabilnosti sa Rusijom".

Što se tiče NATO-a, administracija Trampa želi da se prestane sa njegovim doživljavanjem kao "saveza koji se stalno širi".

- Drugim rečima, ako je Kijevu potrebna potvrda da pod Trampom Ukrajina nema nikakve šanse da uđe u NATO – evo je, u 'Trampovoj doktrini - naglasio je ruski senator, napomenuvši da pri tome, naravno, treba razumeti da je svaka doktrina spisak namera, prioriteta, ciljeva i instrumenata za njihovo ostvarivanje.

- Sa promenom okolnosti i oni se mogu menjati. Ipak, pogled na ciljeve, zadatke i ulogu SAD koji predstavlja Trampova administracija drastično se razlikuje od shvatanja prethodnih američkih administracija, naročito Bajdenove. To je nesporno. Međutim, glavni kriterijum svake teorije jeste praksa – u ovom slučaju spoljna politika SAD. Videćemo u šta će se sve to pretvoriti u stvarnosti - poručio je Puškov.

(RT Balkan)

BONUS VIDEO - S-400 NA CRVENOM TRGU: Novosti snimile ponos ruske armije