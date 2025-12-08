TRAMPOV MIR JE PUKAO: Tajland jutros napao Kambodžu - samo šest nedelja posle sporazuma (VIDEO)
TAJLAND je danas pokrenuo vazdušne napade duž sporne granice sa Kambodžom, nakon što su se dve zemlje uzajamno optuživale za kršenje sporazuma o prekidu vatre u kojem je posredovao predsednik SAD Donald Tramp.
Tajlandska vojska je saopštila da su vazdušni napadi pokrenuti nakon što je jedan od tajlandskih vojnika poginuo, a četvorica su ranjena u sukobima duž nestabilne granice između dve zemlje, prenosi "Gardijan".
Prvi snimci napada Tajlanda
Na društvenim mrežama pojavili su se prvi snimci napada, a na jednom se navodno vidi kako tajlandsko ratno vazduhoplovstvo bombarduje zgradu koju koristi vojska Kambodže na zajedničkoj granici.
Prema pisanju medija, približno 70 odsto civila u četiri provincije duž tajlandsko-kambodžanske granice je već evakuisano, saopštila je Druga armijska regija Tajlanda.
Oglasio se tajlandski general-major
- Meta su bili kambodžanski položaji sa oružanom podrškom u oblasti prevoja Čong An Ma, pošto je sa tih položaja korišćena artiljerijska i minobacačka vatra protiv tajlandske strane u bazi Anupong, što je rezultiralo smrću jednog i ranjavanjem dvojice naših vojnika - rekao je general-major Vintaj Suvari, prenosi Si-En-En.
Tajlandsko ratno vazduhoplovstvo je saopštilo da koristi ratne avione za napade na vojne ciljeve u nekoliko oblasti, optužujući Kambodžu da mobiliše teško naoružanje i pregrupiše borbene jedinice.
Optužbe "pljušte" sa obe strane
Kambodžansko Ministarstvo nacionalne odbrane okrivilo je Tajland za najnoviju eskalaciju, saopštivši da su tajlandske snage pokrenule jutros napad na kambodžanske trupe, a da Kambodža nije uzvratila, uprkos provokativnim akcijama tokom proteklih dana.
Prema tajlandskoj vojsci, Kambodža je počela da granatira pogranično područje oko 3 sata ujutru po lokalnom vremenu.
S druge strane, u posebnom saopštenju, kambodžanska vojska optužila je tajlandske snage da su „napale kambodžanske položaje“ oko 5:04 ujutru.
Istorija sukoba
Samo šest nedelja nakon što je Donald Tramp posredovao u potpisivanju sporazuma o prekidu vatre, dve zemlje su ponovo razmenile vatru. Najmanje 48 ljudi je do sada poginulo u sukobima, a 300.000 ih je bilo primorano da napusti svoje domove.
Oružani sukobi između Tajlanda i Kambodže u spornim pograničnim područjima traju već decenijama, a iza sve se krije spor oko teritorije koji datira još iz perioda kolonijalizma.
Podsetimo, u julu ove godine Tajland i Kambodža su vodili petodnevni granični sukob, u kojem su poginule desetine ljudi, a oko 200.000 stanovnika sa obe strane granice bilo je primorano da napusti svoje domove.
Sve što treba da znate o sukobu Tajlanda i Kambodže: Rat počeo zbog hrama
(Tanjug/CNN)
BONUS VIDEO -S-400 NA CRVENOM TRGU: Novosti snimile ponos ruske armije
Preporučujemo
NEMAČKI LIST TVRDI: Zelenski mora da pristane na teritorijalne ustupke
07. 12. 2025. u 20:49
RUSKE SNAGE NAPREDUJU U GRIŠINU I KA KONSTANTINOVKI: Hitno se oglasio Pušilin
07. 12. 2025. u 19:28
UKRAJINSKA RADA PRIZNALA VELIKI PROBLEM: Situacija sa isporukom oružja je kritična
07. 12. 2025. u 18:10
STIGLO UPOZORENjE NATO ČLANICE: "Sledi trenutak kada ćemo morati da obaramo ruske avione"
07. 12. 2025. u 17:40
"TA KUĆA JE STVARNO UKLETA" Majci i ocu prerezao grkljan, pa sebi isekao vene: Novi detalji porodične tragedije u Čačku
PRVI rezultati istrage tragedije koja je otkrivena u subotu ujutru u porodičnoj kući u blizini „Slobodine“ raskrsnice u Čačku, govore da je Vladimir Čarapić (47) nožem preklao vrat svojoj majci Mili (72), a potom i svom ocu Neđu (79). Zatim je sebi istim sečivom naneo više uboda po grudima i stomaku, a na kraju je prerezao vene leve ruke i tako na smrt iskrvario.
07. 12. 2025. u 13:36
NOVO REŠENjE ZA UKRAJINU: Evropa pravi plan u slučaju da se SAD povuku iz konflikta
EVROPSKE diplomate pripremaju scenario podrške Ukrajini u slučaju povlačenja SAD iz konflikta, prenosi Blumberg, pozivajući se na izvore.
07. 12. 2025. u 13:19
Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića
DETINjSTVO glumca Jova Maksića oblikovalo se u maloj seoskoj sredini podno Dinare, u selu Plavno kod Knina, gde je porodica živela zbog očevog svešteničkog službovanja. Rani period života opisuje kao vreme potpune slobode i radosti, kada je gotovo čitavo selo bilo prostor za igru i maštarije. U takvoj atmosferi formirala se njegova emotivna struktura — vezanost za zajednicu, toplina porodičnih odnosa i zahvalnost za jednostavne stvari.
07. 12. 2025. u 11:41
Komentari (0)