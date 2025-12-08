TRAMP RAZOČARAN U ZELENSKOG "Nije spreman da potpiše američki mirovni predlog"
AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je sinoć, nakon trodnevnih razgovora između Vašingtona i Kijeva na Floridi, da Vladimir Zelenski "nije spreman" da potpiše mirovni predlog SAD sa ciljem okončanja sukoba sa Rusijom, prenosi Si-En-En.
- Malo sam razočaran što predsednik Zelenski još nije pročitao predlog, to je bilo pre nekoliko sati. Njegovom narodu se to dopada, ali on to nije uradio - rekao je u nedelju uveče Tramp u razgovoru sa novinarima.
Tramp je dodao da se Rusija, kako veruje, slaže sa predloženim sporazumom, ali da nije siguran da i Zelenskom taj predlog odgovara.
Ruski predsednik Vladimir Putin nije javno odobrio plan Bele kuće, a američki izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner su se sa njim sastali u Kremlju prošle nedelje.
S druge strane, pregovori između američkih i ukrajinskih zvaničnika završili su se u subotu bez očiglednog napretka, a Zelenski je nazvao razgovore "konstruktivnim, mada ne i lakim", navodi "Gardijan".
Trampov komentar je usledio uoči današnjeg sastanka Zelenskog u Londonu sa premijerom Velike Britanije Kirom Starmerom i liderima Francuske i Nemačke o nastavku razgovora između SAD i Ukrajine.
(RT Balkan)
