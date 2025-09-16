SVEDOČENJE KOJE TRESE AMERIKU: Direktor FBI započeo govor pred američkim Senatom

DIREKTOR američkog Federalnog istražnog biroa (FBI) Kaš Patel je prvi put od kada je preuzeo tu funkciju govorio pred Odborom za pravosuđe američkog Senata, zbog navodnih propusta u vođenju istrage o ubistvu prorepublikanskog patriote Čarlija Kirka i pogrešne objave da je osumnjičeni za ubistvo u pritvoru, što se kasnije pokazalo kao netačno

- Ne idem nikuda. Ako želite da kritikujete mojih 16 godina službe, izvolite - rekao je Patel, prenosi "Indipendent".

On je u svom svedočenju rekao da je objavljivanje snimaka sa nadzornih kamera od strane FBI-ja koji prikazuju osumnjičenog bilo ključno za pritvaranje Tajlera Robinsona dan nakon ubistva Čarlija Kirka.

Istakao je da su agenti FBI identifikovali i locirali više od 4.700 dece žrtava i uhapsili 300 trgovaca ljudima, kao i da je uhapšeno i više od 350 članova venecuelanske bande Tren de Arahua.

"To su samo neke od stvari koje FBI radi drugačije i bolje, jer radimo ono što je nedostajalo da bi se suzbio kriminal i branila domovina", rekao je Patel.

Ocenio je da su Sjedinjene Američke Države na putu da imaju najnižu stopu ubistava u svojoj modernoj istoriji.

Patel je rekao da je "došlo do drastičnog smanjenja kriminala u svim srednje velikim gradovima širom zemlje, zahvaljujući muškarcima i ženama iz FBI", ukazujući na operacije suzbijanja droge.

Patel je takođe rekao da je biro ove godine sproveo više od 60 kontraobaveštajnih hapšenja.

Patel je rekao da je federalna istraga protiv milijardera Džefrija Epstina započeta 2006. godine bila ''prvobitni greh" zbog načina na koji je vlada vodila taj slučaj.

- Ovde sam da svedočim da je prvobitni greh u slučaju Epstina bio način na koji ga je gospodin (nekadašnji tužilac Aleksandar) Akosta prvobitno pokrenuo 2006. godine. Prvobitni slučaj je uključivao veoma ograničen nalog za pretres ili skup naloga za pretres i nije zaplenio toliko istražnog materijala koliko je trebalo da zapleni. Nalozi za pretres su bili ograničeni na kratke vremenske periode, uključujući raspon od 2002. do 2005. i od 1997. do 2001. godine - kazao je Patel.

On je ukazao da je Akosta dozvolio Epstinu da 2008. godine zaključi sporazum o priznanju krivice i nekrivičnom gonjenju, na osnovu kojeg su sudovi izdali mandate i zaštitne naloge kojima se zakonski zabranjuje bilo kome da ikada više vidi taj materijal bez dozvole suda.

Patel je naveo da je sadašnja administracija, prema Trampovom nalogu, učinila više da se prikupe verodostojne informacije i da nastavlja saradnju s Kongresom po tom pitanju.

