POČAST SRPSKOJ TROBOJCI: Ceremonija kod Trijumfalne kapije povodom Dana jedinstva, slobode i nacionalne zastave (FOTO)
AMBASADOR Srbije u Francuskoj Ana Hrustanović je, u prisustvu izaslanika odbrane pukovnika Tomislava Ćirića, obnovila Večnu vatru na spomeniku Neznanom junaku i predsedavala svečanoj ceremoniji kod Trijumfalne kapije u Parizu.
Tom prilikom su, povodom Dana jedinstva, slobode i nacionalne zastave Srbije, kod Trijumfalne kapije istaknute i zastave naše zemlje.
Komitet za obnovu Večne vatre svakodnevno vrši ceremoniju kod Trijumfalne kapije od 11. novembra 2023 godine, a o velikim praznicima i značajnim događajima, u goste se pozivaju i strane delegacije. Tako je ovoga puta čast ukazana Srbiji.
Posle obnavljava Večne vatre, intonirane su i himne dve zemlje, Bože pravde i Marseljeza.
Ambasadorka je položila venac na spomeniku Neznanom junaku i upisala se u Knjigu uspomena u kojoj je odala priznanje svim junacima i istakla večno prijateljstvo dve nacije iskovano na Solunskom frontu.
Večna vatra je obnovljena u prisustvu vladike zapadnoevropskog Justina, specijalnog francuskog izaslanika za Balkan Renea Trokaza, diplomatskog kora, predstavnika francuske vojske, stranih vojnih izaslanika, poslanika francuske skuštine i zvanica koje neguju prijteljstvo između Srbije i Francuske.
