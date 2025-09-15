ZAPAD U PANICI, ISTOK NA UDARU: Zaharova otkrila šta se krije iza zatvaranja granice
ZAPAD simulira navodnu pretnju sa Istoka zbog sopstvene katastrofalne situacije, izjavila je predstavnica ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.
- Sve se ovo radi zato što je situacija u Zapadnoj Evropi katastrofalna sa stanovišta ekonomije, sa stanovišta cele te avanture koju su započeli oko Ukrajine. Potrebno je nekako nastaviti širenje ove rusofobije i belorusofobije - rekla je Zaharova, komentarišući nedavna dejstva Varšave.
Zaharova je dodala da Poljska u poslednje vreme zauzima izuzetno agresivan i destruktivan stav prema Belorusiji.
- Ali ono što se sada dešava, a to nije počelo tek ove godine, to se dešava poslednjih nekoliko godina, Varšava zauzima izuzetno agresivan stav... destruktivan, ne samo takvu ogorčenost, već rezultira praktičnim dejstvima direktno protiv Belorusije, to je, po mom mišljenju, već svima jasno i očigledno - primetila je Zaharova, komentarišući činjenicu da je Poljska zatvorila granicu sa Belorusijom.
Prema njenim rečima, takva rusofobija i belorusofobija „više se ne može objasniti ničim drugim osim smišljanjem novih teza“.
- Takvim koracima kojima se simulira neka pseudoagresija sa Istoka, pokušavaju da zastraše sopstveno stanovništvo kako bi prikupili još više novca za pomoć kijevskom režimu, kako bi sebe još više gurnuli u apsolutni ponor, u ćorsokak mahinacije koju su sami smislili - ocenila je ona.
Ona je napomenula da Evropa, a posebno Poljska, idu putem onih praksi kojima su same ranije plašile ostatak sveta, okružujući se bodljikavom žicom.
- Neverovatna je priča kako Evropska unija ide putem najgorih praksi, onoga čime su plašili celog života, odnosno sovjetskog sistema. To jest, nekako su sami sebe okružili bodljikavom žicom, samima sebi sve vreme nešto zabranjuju, svojim sopstvenim građanima - rekla je Zaharova.
Kako je navela, takvim postupcima poljske vlasti „pokušavaju da zastraše sopstveno stanovništvo kako bi prikupile još više novca za pomoć kijevskom režimu i kako bi sebe još više vratile u taj apsolutni ponor, u ćorsokak te prevare koju su same smislile“.
Poljska je u petak uveče zatvorila granicu sa Belorusijom. Poljski premijer Donald Tusk je opravdao odluku o zatvaranju granice „bezbednosnim interesima“, objašnjavajući da aktivna faza rusko-beloruskih vojnih vežbi „Zapad 2025“ počinje u petak.
Tusk je takođe rekao da je drugi razlog za odluku o zatvaranju granice hapšenje poljskog državljanina osumnjičenog za špijunažu u Belorusiji.
(Sputnjik)
