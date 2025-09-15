TAJNI DOGOVOR SAD I KINE U ŠPANIJI: Tramp otkrio šta će obradovati milione mladih Amerikanaca

NA sastanku delegacija Kine i Sjedinjenih Američkih Država postignut je dogovor povezan sa "jednom kompanijom iz Kine" koja je "veoma popularna među mladima" u SAD, saopštio je danas američki predsednik Donald Tramp.

Foto: AP

- Postignut je dogovor o jednoj kompaniji koju mladi ljudi u našoj zemlji veoma žele da sačuvaju. Biće veoma srećni - napisao je Tramp na svom nalogu na mreži, aludirajući na poslovanje platforme TikTok u SAD.

Tramp je najavio da će u petak razgovarati sa kineskim predsednikom Si Đinpingom.



Ocenio je da je sastanak delegacija dveju zemalja u Španiji dobro protekao.Ranije danas Kina je optužila SAD za "jednostrano maltretiranje" zato što su pozvale svoje saveznike da nametnu carine Kini zbog kupovine ruske nafte.

Kako je saopšteno iz kineskog Ministarstva trgovine, Kina se pored toga protivi zahtevu Vašingtona da Grupa sedam zemalja G7 i zemlje članice NATO-a uvedu sekundarne carine na uvoz iz Kine.

Kinesko Ministarstvo je pozvalo SAD da budu ''razborite u rečima i delima'' i da rešavaju razlike kroz ravnopravni dijalog.

(Spurnjik)