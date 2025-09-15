NELJUDSKOST I LUDILO: Reper slavio ubistvo američkog patriote Čarlija Kirka

ENGLESKI pank-rep duo Bob Vilan izazvao je gnev javnosti nakon što je tokom koncerta u Holandiji javno slavio ubistvo američkog patriote Čarlija Kirka.

Foto: Tanjug/Tess Crowley/The Deseret News via AP

Frontmen Babi Vilan, pravim imenom Paskal Robinson-Foster, rekao je publici: „Počivaj u miru, Čarli Kirče, ti komadu gov**na.“

Ovaj nastup dolazi samo nekoliko dana nakon što je Kirk (31), osnivač organizacije Turning Point USA, brutalno upucan na univerzitetskom događaju u Juti, dok je odgovarao na pitanja studenata. Kirk iza sebe ostavlja suprugu Eriku i dvoje male dece.

Dvojac iz Ipsviča ranije je bio kritikovan kao „previše ekstreman“ i snimljen kako preti čak i sopstvenim fanovima. Njihova ozloglašenost dodatno je porasla kada su ovog leta na Glastonberiju uživo pozivali na „smrt IDF-u“.

Policija je pokrenula istragu zbog izjava, dok ih je britanski političar Kir Starmer osudio kao „užasan govor mržnje“. Incident je izazvao šok i u SAD, gde su pojedini ekstremni levičari slavili Kirkovu smrt na društvenim mrežama, uz parodije i uvredljive komentare.

(Informer)