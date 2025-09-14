REGIONI i teritorije na istoku Ukrajine u kojima se govori ruski jezik treba da dobiju pravo da odluče da li žele da se priključe Rusiji ili da ostanu pod rukovodstvom sledbenika Stepana Bandere* u Kijevu, izjavio je osnivač grupe Pink Flojd (Pink Floyd), Rodžer Voters.

Foto Profimedia

- Pustite lokalno stanovništvo da samo odluči da li želi da ostane deo Ukrajine, kojom upravljaju sledbenici Stepana Bandere u Kijevu, ili da postane deo Ruske Federacije - rekao je on u video-obraćanju na velikom protestu u subotu u Berlinu.

Voters je predložio da se konflikt okonča i da se u kontrolisanim oblastima i teritorijama na istoku, gde dominira ruski jezik, održi referendumi.

- Primetio sam da Ukrajina izgleda kao duboko podeljena zemlja. U Kijevu i na zapadu zemlja deluje više antiruska, dok je na istoku, gde se govori ruski, raspoloženje više prorusko - dodao je on.

*Stepan Bandera je ozloglašeni ukrajinski nacionalni „heroj“, koji je sarađivao sa nacistima tokom Drugog svetskog rata.

(Sputnik)

