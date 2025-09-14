"PUSTITE IH DA SAMI ODLUČE": Osnivač grupe Pink Flojd poziva da se istočnoj Ukrajini da pravo na pridruživanje Rusiji
REGIONI i teritorije na istoku Ukrajine u kojima se govori ruski jezik treba da dobiju pravo da odluče da li žele da se priključe Rusiji ili da ostanu pod rukovodstvom sledbenika Stepana Bandere* u Kijevu, izjavio je osnivač grupe Pink Flojd (Pink Floyd), Rodžer Voters.
- Pustite lokalno stanovništvo da samo odluči da li želi da ostane deo Ukrajine, kojom upravljaju sledbenici Stepana Bandere u Kijevu, ili da postane deo Ruske Federacije - rekao je on u video-obraćanju na velikom protestu u subotu u Berlinu.
Voters je predložio da se konflikt okonča i da se u kontrolisanim oblastima i teritorijama na istoku, gde dominira ruski jezik, održi referendumi.
- Primetio sam da Ukrajina izgleda kao duboko podeljena zemlja. U Kijevu i na zapadu zemlja deluje više antiruska, dok je na istoku, gde se govori ruski, raspoloženje više prorusko - dodao je on.
*Stepan Bandera je ozloglašeni ukrajinski nacionalni „heroj“, koji je sarađivao sa nacistima tokom Drugog svetskog rata.
(Sputnik)
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Hadži Purići I 300 medalja šampiona znanja
Preporučujemo
BERBOK: Moguće slanje mirovnjaka u Ukrajinu posle mirovnog sporazuma
14. 09. 2025. u 15:21
ANALIZA "NjUJORK TAJMSA": Malo je verovatno da će Amerika uvesti ozbiljne sankcije Rusiji
14. 09. 2025. u 15:06
OGLASILE SE POLjSKE ORUŽANE SNAGE: Juče nije bilo narušavanja našeg vazdušnog prostora
14. 09. 2025. u 14:27
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
UŽAS - DA SE PREVRNE ŽELUDAC: Upali gde proizvode krofne namenjene CG primorju - zatekli su HOROR scene (VIDEO)
Krofne su za mnoge jedna od najpoznatijih i najomiljenijih poslastica na svetu, ali posle gledanja snimka koji nam stiže iz Crne Gore pitanje je kako ćete ubuduće gledati na one kupovne.
13. 09. 2025. u 17:03 >> 17:10
Komentari (0)