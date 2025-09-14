PROPUST U ISTRAZI UBISTVA KIRKA: Direktor FBI na saslušanju pred Kongresom
DIREKTOR Federalnog istražnog biroa (FBI) Kaš Patel suočava se sa saslušanjem u američkom Kongresu zbog navodnih propusta u vođenju istrage o ubistvu američkog patriote Čarlija Kirka i pogrešne objave da je osumnjičeni za ubistvo u pritvoru, što se kasnije pokazalo kao netačno.
Patel će u utorak i sredu sesti pred odbore za pravosuđe Senata i Predstavničkog doma, gde će odgovarati na pitanja o načinima na koje je FBI upravljao ovom istragom.
Demokrate planiraju da tokom saslušanja postave pitanja i o drugim kontroverzama poput smene viših službenika FBI‑a zbog navodnog političkog pritiska, promene prioriteta agencije koja sada daje veći značaj borbi protiv ilegalnih migracija i uličnog kriminala, kao i istraga koje su pokrenute na zahtev predsednika Sjedinjenih Država Donalda Trampa nakon završetka istrage o Rusiji, preneo je danas AP.
Tramp je prethodno pohvalio Patela zbog brzine kojom je FBI identifikovao i uhapsio optuženog za ubistvo Kirka, Tajlera Robinsona.
Prema izveštajima, Patel je u objavi na društvenoj mreži Iks naveo da je "osumnjičeni za stravično ubistvo Čarlija Kirka sada u pritvoru", što su lokalne vlasti potom demantovale jer su dva privedena lica bila oslobođena a pucnjava je još uvek bila u toku.
