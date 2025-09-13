"DOHVATIO JE ŠAPOM" Oglasila se majka devojčice koju je napao vuk u Grčkoj: "Raširio je čeljust da je zgrabi"
MAJKA je rekla da je plaža bila prazna s obzirom na to da pripada privatnim kućama.
Majka devojčice iz Srbije koju je juče napao vuk na plaži u Grčkoj se oglasila i otkrila detalje drame koja je potresla mnoge.
- Da, naše je dete, devojčica, i bio je vuk. Dete je dobro. Ali ovo je 5. slučaj u ovom kraju, plaža je pre uvale za Paradisos plažu. Apelovali smo u opštini i policiji da nešto preduzmu. Mi smo odlično prošli kako je moglo da bude - napisala je ona na Instagram stranici "Nikana.gr".
Dodala je da ćerka nije ujedena.
- I da, nije ujedena, raširio je čeljust da je zgrabi bočno, kad sam je i ja zgrabila, pa ju je dokačio šapom po leđima, srećom preko garderobe. Ali eto za rubriku verovali ili ne - navela je ona.
Objasnila je da je plaža bila prazna s obzirom na to da pripada privatnim kućama.
- Nismo se kupali, srećom, bili smo obučeni. I došao je verovatno iz šume u blizini gde je pre neki dan buktao požar. I sve se desilo za manje od 20 sekundi i hvala Bogu nije ujedena jer sam je zgrabila, a jedan čovek je gađao vuka, i mi smo stigli da se sklonimo, ali ju je dokačio šapom. Tako da verovali ili ne vuk može da se vidi na plaži. Kažu u bolnici da je ovo peti slučaj - napisala je ova majka.
Podsetimo, sinoć je na Instagram stranici "Nikana.gr" objavljena vest da je petogodišnje dete iz Srbije ujeo vuk na plaži u Grčkoj u blizini grada Neos Marmaras.
Prema njihovim rečima, nakon ugriza, porodica je stigla hitno u zdravstveni centar Agios Nikolaos na Sitoniji.
(Mondo)
