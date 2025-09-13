Svet

"DOHVATIO JE ŠAPOM" Oglasila se majka devojčice koju je napao vuk u Grčkoj: "Raširio je čeljust da je zgrabi"

D.K.

13. 09. 2025. u 16:19

MAJKA je rekla da je plaža bila prazna s obzirom na to da pripada privatnim kućama.

ДОХВАТИО ЈЕ ШАПОМ Огласила се мајка девојчице коју је напао вук у Грчкој: Раширио је чељуст да је зграби

Foto: Printskrin/Jutjub/112 Rotterdam

Majka devojčice iz Srbije koju je juče napao vuk na plaži u Grčkoj se oglasila i otkrila detalje drame koja je potresla mnoge.

- Da, naše je dete, devojčica, i bio je vuk. Dete je dobro. Ali ovo je 5. slučaj u ovom kraju, plaža je pre uvale za Paradisos plažu. Apelovali smo u opštini i policiji da nešto preduzmu. Mi smo odlično prošli kako je moglo da bude - napisala je ona na Instagram stranici "Nikana.gr".

Dodala je da ćerka nije ujedena.

- I da, nije ujedena, raširio je čeljust da je zgrabi bočno, kad sam je i ja zgrabila, pa ju je dokačio šapom po leđima, srećom preko garderobe. Ali eto za rubriku verovali ili ne - navela je ona.

Objasnila je da je plaža bila prazna s obzirom na to da pripada privatnim kućama.

- Nismo se kupali, srećom, bili smo obučeni. I došao je verovatno iz šume u blizini gde je pre neki dan buktao požar. I sve se desilo za manje od 20 sekundi i hvala Bogu nije ujedena jer sam je zgrabila, a jedan čovek je gađao vuka, i mi smo stigli da se sklonimo, ali ju je dokačio šapom. Tako da verovali ili ne vuk može da se vidi na plaži. Kažu u bolnici da je ovo peti slučaj - napisala je ova majka.

Podsetimo, sinoć je na Instagram stranici "Nikana.gr" objavljena vest da je petogodišnje dete iz Srbije ujeo vuk na plaži u Grčkoj u blizini grada Neos Marmaras.

Prema njihovim rečima, nakon ugriza, porodica je stigla hitno u zdravstveni centar Agios Nikolaos na Sitoniji.

(Mondo)

BONUS VIDEO-

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

SINE, TO SI BIO TI? Razgovor oca sa ubicom ledi krv u žilama - poslao ga ka smrtnoj kazni umesto u samoubistvo
Svet

0 0

"SINE, TO SI BIO TI?" Razgovor oca sa ubicom ledi krv u žilama - "poslao" ga ka smrtnoj kazni umesto u samoubistvo

UBICI Čarlija Kirka, spekuliše se u SAD, priprema se smrtna kazna, a njegov otac morao je da donese vraški tešku odluku - da nagovori dete da odgovara pred zakonom za svoja nedela. Tome je prethodio razgovor koji ne može da razume i shvati gotovo nijedan roditelj (srećom, više je onih koji takav užas nisu doživeli), ali će zato gotovo svakom roditelju da se "zaledi krv u žilama" od pomisli na taj strašni čas i postavljenog pitanja: "Sine, to si bio ti?"

13. 09. 2025. u 14:46 >> 15:51

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VAŽNO ZA SVE GRAĐANE SRBIJE: MUP upozorava na opaku prevaru (VIDEO)

VAŽNO ZA SVE GRAĐANE SRBIJE: MUP upozorava na opaku prevaru (VIDEO)