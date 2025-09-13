"RAT U UKRAJINI NAJVEĆA BITKA RUSIJE" Margarita Simonjan: Zapad uporno želi da nas pretvori u koloniju
SPECIJALNA vojna operacija je najveća bitka Rusije za pravo da „ostane svoja“, da brani tradicionalne vrednosti zemlje i da se odupre pritisku kolektivnog Zapada, koji nastoji da nametne strane modele života, izjavila je Margarita Simonjan, glavni urednik međunarodne medijske grupe „Rusija danas“, čiji je i Sputnjik deo i televizijskog kanala RT.
Simonjan je za ruske medije ocenila da bi na Zapadu moglo da postane moderno zabranjivanje religije, što naravno, ne zvuči dobro, ali je, prema njenim rečima, moguće.
- Sa ove tačke gledišta, SVO je velika bitka. Za sada, najveća bitka. Ali ovde, čini mi se, nažalost, ključna reč je „za sada“. Ovo je velika bitka jer branimo sebe i branimo svoje pravo i nužnost da budemo ono što jesmo - objasnila je ona.
Simonjan je takođe napomenula da je specijalna operacija uzrokovana potrebom zaštite građana zemlje i mogućnosti da govore ruski i ispovedaju tradicionalne vrednosti.
Ona je naglasila da se to ne odnosi samo na hrišćane, već i na muslimane koji dele iste principe, i napomenula da je takva situacija nastala zbog vekovnog pritiska kolektivnog Zapada, koji teži da Rusiju pretvori u koloniju i nametne strane modele života.
- Dakle, sve je to posledica činjenice da kolektivni Zapad, ne samo mnogo decenija, već mnogo vekova, ne može da se smiri dok nas ne pretvori u sebe, u svoju koloniju - dodala je Simonjan za ruske medije.
Prema njenim rečima, Zapad, posebno Sjedinjene Američke Države, imaju tendenciju ka naglim promenama vrednosti, što je, prema njenim rečima, povezano sa „histeričnim mentalitetom“ i istorijskim karakteristikama nastanka i razvoja zemlje.
Ona je naglasila da SAD slede i druge zemlje kolektivnog Zapada, koje, po njenom mišljenju, deluju svesno i takođe su podložne brzim promenama normi, uključujući i pitanja koja se tiču dece kojoj je dozvoljeno da promene pol u dečjim ustanovama, a roditeljima je zabranjeno da se tome suprotstavljaju.
(Sputnjik)
