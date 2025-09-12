SIJARTO POSLE RAZGOVORA SA RUBIOM: Tramp ne odustaje od mira u Ukrajini
MAĐARSKI ministar spoljnih poslova Peter Sijarto ocenio je kao "odličan" telefonski razgovor koji je danas imao sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom, o naporima za okončanje rata u Ukrajini, kao i o pitanjima energetske bezbednosti.
Sijarto je u objavi na društvenoj mreži X rekao da je bilo "ohrabrujuće čuti da, uprkos nedavnoj eskalaciji", američki predsednik Donald Tramp "čvrsto stoji u svojoj misiji da donese mir Ukrajini, i da nije odustao", prenosi MTI.
On je dodao da "Mađarska nastavlja da podržava njegove napore".
Američki Stejt department je na svojoj internet stranici saopštio da je Rubio razgovarao danas sa Sijartom, kako bi istakao važnost podrške mirovnom procesu usmerenom na okončanje rata između Rusije i Ukrajine kroz trajno pregovaračko rešenje, kao i o strateškim naporima za obezbeđivanje energetske bezbednosti.
(Tanjug)
