TRAMP SE HITNO OGLASIO: Uhvaćen ubica Čarlija Kirka

TATA Marije Šarapove nadaleko je poznat u (teniskom) svetu. Juri je bio uz svoju ćerku od prvih sprotskih koraka i kao trener i najznačajnija podrška u vreme njenih najvećih uspeha. Ipak, mama Jelena se samoinicijativno držala po strani. Nije je bilo u medijima i na fotografijama, ali je predstavljala ključnu figuru u Marijinom životu koji se odvijao van terena i tv ekrana.