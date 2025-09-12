Svet

TRAMP SE HITNO OGLASIO: Uhvaćen ubica Čarlija Kirka

Телеграф

12. 09. 2025. u 14:13

AMERIČKI predsednik Donald Tramp potvrdio je za Foks Njuz da je osumljičeni za ubistvo Čarlija Kirka uhapšen!

ТРАМП СЕ ХИТНО ОГЛАСИО: Ухваћен убица Чарлија Кирка

Novosti

- Mislim da ga visokim stepenom sigurnosti imamo u pritvoru - potvrdio je.

Dodao je i da ga je "neko ko mu je bio veoma blizak izdao", kao i da se osumnjičeni trenutno nalazi u policijskoj stanici. 

Uskoro opširnije

TATA Marije Šarapove nadaleko je poznat u (teniskom) svetu. Juri je bio uz svoju ćerku od prvih sprotskih koraka i kao trener i najznačajnija podrška u vreme njenih najvećih uspeha. Ipak, mama Jelena se samoinicijativno držala po strani. Nije je bilo u medijima i na fotografijama, ali je predstavljala ključnu figuru u Marijinom životu koji se odvijao van terena i tv ekrana.

12. 09. 2025. u 14:45

