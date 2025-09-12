KIRKOV UBICA SKAČE SA KROVA I BEŽI U ŠUMU: Objavljen novi snimak, oglasio se FBI
NA KONFERENCIJI za novinare koju su zajednički održali guverner Jute Spenser Koks, uz pomoć FBI -ja, prvi put je podeljen i video osumnjičene osobe, odnosno "osobe od interesa" u istrazi oko atentata na Čarlija Kirka.
Guverner države Jute rekao je da prikazuju ove informacije kako bi "dobili pomoć javnosti" nakon ubistva Čarlija Kirka u pronalaženju ovog "zlog ljudskog bića".
Video počinje s kadrom zgrade iz koje je ispaljen hitac koji je ubio Kirka.
Vidi se osoba obučena u crno kako trči preko krova do ugla zgrade, gde se spušta preko ruba pa na travu ispod, pre nego što ode do obližnjeg puta i nestane u šumi.
Vlasti kažu da je osumnjičeni nosio sunčane naočare, konvers cipele i "prepoznatljivu" crnu majicu s američkom zastavom i orlom.
- Samo tražimo saradnju javnosti. Putem javnosti nam pristižu različite dojave, daju nam tragove i omogućuju nam nastavak istrage - rekao je visoki službenik istrage.
Sudeći prema istražiteljima, čini se da više nema dileme da je "osoba od interesa" prikazana na kameri postala i glavni osumnjičeni.
Guverner Koks je rekao da su istražitelji obavili skoro 200 razgovora u vezi sa slučajem, dok 20 partnera iz oblasti sprovođenja zakona radi na istrazi.
- Tužioci će tražiti smrtnu kaznu za napadača - rekao je on.
Ranije su vlasti saopštile da se smatra da je strelac skočio sa krova i pobegao u naselje nakon što je ispalio jedan metak.
Takođe su rekli da je osumnjičeni muškarac koji "izgleda da je studentskih godina" i da se utopio u kampus Univerziteta Juta Vali u Oremu, gde je Kirk ubijen.
(Kurir)
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Hadži Purići I 300 medalja šampiona znanja
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
DUBOKO RAZOČARAN - POPOVIĆEV KUM OTKRIO: "Lepa Brena Suzanu uopšte nije zvala, niti je došla saučešće da izjavi"
FOLKER ne krije razočarenje.
11. 09. 2025. u 11:26
Komentari (0)