KIRKOV UBICA SKAČE SA KROVA I BEŽI U ŠUMU: Objavljen novi snimak, oglasio se FBI

В.Н.

12. 09. 2025. u 07:27

NA KONFERENCIJI za novinare koju su zajednički održali guverner Jute Spenser Koks, uz pomoć FBI -ja, prvi put je podeljen i video osumnjičene osobe, odnosno "osobe od interesa" u istrazi oko atentata na Čarlija Kirka.

FOTO: AP/Tanjug

Guverner države Jute rekao je da prikazuju ove informacije kako bi "dobili pomoć javnosti" nakon ubistva Čarlija Kirka u pronalaženju ovog "zlog ljudskog bića".

Video počinje s kadrom zgrade iz koje je ispaljen hitac koji je ubio Kirka.

Vidi se osoba obučena u crno kako trči preko krova do ugla zgrade, gde se spušta preko ruba pa na travu ispod, pre nego što ode do obližnjeg puta i nestane u šumi.

Vlasti kažu da je osumnjičeni nosio sunčane naočare, konvers cipele i "prepoznatljivu" crnu majicu s američkom zastavom i orlom.

- Samo tražimo saradnju javnosti. Putem javnosti nam pristižu različite dojave, daju nam tragove i omogućuju nam nastavak istrage - rekao je visoki službenik istrage.

Sudeći prema istražiteljima, čini se da više nema dileme da je "osoba od interesa" prikazana na kameri postala i glavni osumnjičeni.

Guverner Koks je rekao da su istražitelji obavili skoro 200 razgovora u vezi sa slučajem, dok 20 partnera iz oblasti sprovođenja zakona radi na istrazi.

- Tužioci će tražiti smrtnu kaznu za napadača - rekao je on.

Ranije su vlasti saopštile da se smatra da je strelac skočio sa krova i pobegao u naselje nakon što je ispalio jedan metak.

Takođe su rekli da je osumnjičeni muškarac koji "izgleda da je studentskih godina" i da se utopio u kampus Univerziteta Juta Vali u Oremu, gde je Kirk ubijen.

