KATAR POKREĆE PRAVNI POSTUPAK PROTIV IZRAELA: Oglasilo se Ministarstvo spoljnih poslova

11. 09. 2025. u 14:44

U ČETVRTAK, Katar je saopštio da je započeo pokretanje pravnog postupka protiv Izraela kao odgovor na napad koji se dogodio u Dohi.

- Katar je započeo preduzimanje svih neophodnih pravnih mera protiv izraelske agresije - izjavio je pomoćnik ministra spoljnih poslova Sultan bin Saad al-Muraiki tokom osme ministarske sednice Strateškog dijaloga Rusija–Savet za saradnju zalivskih zemalja, održane u Sočiju.

On je istakao da će Katar "zajedno sa svojim strateškim partnerima nastaviti da promoviše pravdu i brani međunarodnu legitimnost koja štiti pravo naroda na samoopredeljenje i dostojanstvo“.

- Bili smo meta izraelske agresije koja je odnela nevine živote, u suprotnosti sa međunarodnim normama - dodao je Al-Muraiki, upozoravajući da ponašanje Izraela "odražava aroganciju i nepromišljenost i potkopava napore za mirno rešavanje konflikata“.

On je potpuno okrivio Izrael za eskalaciju tenzija u regionu, optužujući vladu premijera Benjamina Netanjahua za destabilizaciju Bliskog istoka.

Sednica bezbednosti UN-a danas popodne

Savet bezbednosti UN treba da održi sednicu u četvrtak popodne kako bi razmotrio situaciju, nakon što je hitan sastanak u sredu odložen na zahtev Katara, kako bi premijer Šeik Mohamed bin Abdurahman Al Tani mogao da prisustvuje.

Sednicu su prvobitno zatražile Alžir i Pakistan.

U utorak je Katar oštro osudio izraelski napad, nazvavši ga "drastičnim kršenjem međunarodnog prava" i pretnjom po suverenitet i bezbednost zemlje.

(AA)

