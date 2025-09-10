Svet

STIGLA NOVA POTVRDA DA JE PREMINUO UPUCANI TRAMPOV SARADNIK: Čarli Kirk je sa Isusom Hristom na nebu

Novosti online

10. 09. 2025. u 23:13

Turning Point USA, čiji je osnivač bio Čarli Kirk, objavila je da je Kirk preminuo.

Foto: Tanjug/Tess Crowley/The Deseret News via AP

- Sa teškim srcem, mi, rukovodioci Turning Point USA, pišemo vam da vas obavestimo da je prevremeno danas popodne Čarli otišao na večnu nagradu sa Isusom Hristom na nebu - naveli su oni.

Na skupu u saveznoj američkoj državi Juta upucan je aktivista i blizak saradnik predsednika SAD Donalda Trampa, tridesetjednogodišnji Čarli Kirk. Čarli Kirk je preminuo, objavio je Tramp. Portparol univerziteta rekao je da je osoba koja je privedena nakon pucnjave u međuvremenu puštena na slobodu, javlja Si-Bi-Es Njuz.

