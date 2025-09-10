SNIMLJEN NEVEROVATAN TRIK RUSKOG PILOTA: Impresivna akrobatika u vazduhu lovca Su-57 (VIDEO)
SNIMAK ruskog lovca pete generacije Su-57 prikazuju izvedenu figuru visoke akrobatike. Trik je sniman iz kabine drugog aviona i podrazumevao je okret za 360 stepeni oko uzdužne ose.
„Okreneš se, a vanzemaljski brod je za tobom. Divno“, napisao je vojni bloger i pilot Aleksej Vojevoda.
(Sputnjik)
Preporučujemo
"DOMET DRONOVA NE PRELAZI 700 KILOMETARA": Rusija o navodnom ulasku dronova u Poljsku
10. 09. 2025. u 15:34
ŠEF NATO OPTUŽUJE RUSIJU: Rute otkrio čiji su avioni neutralisali dronove u Poljskoj
10. 09. 2025. u 15:35
NEVEROVATNA PRIČA IZ SRBIJE: Dva brata i sestra osvojili 300 medalja - oni su pravi genijalci (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
Imaju mesečnu platu 109.050$, a SIROTINjA su! Sve im pojede kirija
IMA i takvih slučajeva...
10. 09. 2025. u 09:24
Komentari (0)