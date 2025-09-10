Svet

SNIMLJEN NEVEROVATAN TRIK RUSKOG PILOTA: Impresivna akrobatika u vazduhu lovca Su-57 (VIDEO)

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

10. 09. 2025. u 15:39

SNIMAK ruskog lovca pete generacije Su-57 prikazuju izvedenu figuru visoke akrobatike. Trik je sniman iz kabine drugog aviona i podrazumevao je okret za 360 stepeni oko uzdužne ose.

СНИМЉЕН НЕВЕРОВАТАН ТРИК РУСКОГ ПИЛОТА: Импресивна акробатика у ваздуху ловца Су-57 (ВИДЕО)

Foto: Telegram printskrin/Sputnjik

„Okreneš se, a vanzemaljski brod je za tobom. Divno“, napisao je vojni bloger i pilot Aleksej Vojevoda.

(Sputnjik)

