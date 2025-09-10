"VIDELI SMO KOLIKO SE BRZO OVA KATASTROFA ŠIRI": Zaharova o protestima u Nepalu
VELIKI protesti u Nepalu pokazali su koliko je važno da državne i institucije civilnog društva rade i budu u sinergiji, izjavila je zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova.
- Važno je ne propustiti trenutak, jer smo onlajn videli koliko se brzo ova katastrofa širi - rekla je Zaharova za Sputnjik.
Ona je izrazila nadu da će se situacija sa protestima u Nepalu, izazvanim zabranom društvenih mreža, smiriti.
Takođe je napomenula da je u istoriji bilo mnogo revolucija, prevrata, nereda različitih oblika i sprovođenja, sa svrgavanjem vlasti ili promenom državnog sistema, ali, po pravilu, ljudi nisu imali priliku da to posmatraju onlajn.
Zaharova je u tom smislu istakla značaj sinergije državnih institucija i institucija civilnog društva.
- Da ne budu u zaveri, već u sinergiji i da svaka grana vlasti radi svoj posao, da sve to bude u korist države i naroda - zaključila je ona.
Krajem prošle nedelje nepalske vlasti zabranile su nekoliko velikih društvenih mreža koje se nisu registrovale kod Ministarstva za komunikacije i informacione tehnologije u predviđenom roku. To je izazvalo masovne proteste mladih u zemlji, koje su mediji nazvali „revolucija generacije Z“. U sukobima sa policijom poginulo je 22 ljudi, a stotine je povređeno. Vlada je kasnije odlučila da ukine zabranu društvenih mreža, ali se protesti nisu smirili. Demonstranti su pozvali premijera Šarmu Olija da podnese ostavku. U utorak su zapalili njegovu privatnu rezidenciju, provalili u zgradu vlade i zapalili centralnu kancelariju vladajuće stranke Nepalski kongres i zgradu parlamenta. Nepalski premijer je podneo ostavku, a članovi vlade su evakuisani iz svojih rezidencija helikopterom. Kasno u utorak, nepalska vojska preuzela je kontrolu nad održavanjem reda na ulicama Katmandua i drugih gradova u zemlji.
(Sputnjik)
Preporučujemo
POLICIJSKI ČAS U KATMANDUU: Vojska patrolira ulicama
10. 09. 2025. u 07:24
NEVEROVATNA PRIČA IZ SRBIJE: Dva brata i sestra osvojili 300 medalja - oni su pravi genijalci (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
Imaju mesečnu platu 109.050$, a SIROTINjA su! Sve im pojede kirija
IMA i takvih slučajeva...
10. 09. 2025. u 09:24
Komentari (0)