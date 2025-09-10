Svet

"VIDELI SMO KOLIKO SE BRZO OVA KATASTROFA ŠIRI": Zaharova o protestima u Nepalu

VELIKI protesti u Nepalu pokazali su koliko je važno da državne i institucije civilnog društva rade i budu u sinergiji, izjavila je zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova.

- Važno je ne propustiti trenutak, jer smo onlajn videli koliko se brzo ova katastrofa širi - rekla je Zaharova za Sputnjik.

Ona je izrazila nadu da će se situacija sa protestima u Nepalu, izazvanim zabranom društvenih mreža, smiriti.

Takođe je napomenula da je u istoriji bilo mnogo revolucija, prevrata, nereda različitih oblika i sprovođenja, sa svrgavanjem vlasti ili promenom državnog sistema, ali, po pravilu, ljudi nisu imali priliku da to posmatraju onlajn.

Zaharova je u tom smislu istakla značaj sinergije državnih institucija i institucija civilnog društva.

- Da ne budu u zaveri, već u sinergiji i da svaka grana vlasti radi svoj posao, da sve to bude u korist države i naroda - zaključila je ona.

Krajem prošle nedelje nepalske vlasti zabranile su nekoliko velikih društvenih mreža koje se nisu registrovale kod Ministarstva za komunikacije i informacione tehnologije u predviđenom roku. To je izazvalo masovne proteste mladih u zemlji, koje su mediji nazvali „revolucija generacije Z“. U sukobima sa policijom poginulo je 22 ljudi, a stotine je povređeno. Vlada je kasnije odlučila da ukine zabranu društvenih mreža, ali se protesti nisu smirili. Demonstranti su pozvali premijera Šarmu Olija da podnese ostavku. U utorak su zapalili njegovu privatnu rezidenciju, provalili u zgradu vlade i zapalili centralnu kancelariju vladajuće stranke Nepalski kongres i zgradu parlamenta. Nepalski premijer je podneo ostavku, a članovi vlade su evakuisani iz svojih rezidencija helikopterom. Kasno u utorak, nepalska vojska preuzela je kontrolu nad održavanjem reda na ulicama Katmandua i drugih gradova u zemlji.

