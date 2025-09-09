HITNO SE OGLASILA MOSKVA O KRIZI U NEPALU: Analizirali stanje o broju poginulih i ranjenih u neredima, pa doneli odluku
Rusija se zalaže za mirno rešavanje krize u Nepalu u okviru pravnog poretka i nada se brzoj normalizaciji situacije, saopštilo je Ministarstvo inostranih poslova Rusije
„U Moskvi pažljivo prate razvoj situacije u Nepalu, gde od 8. septembra traju masovni ulični protesti koji su prerasli u nerede, a u kojima ima poginulih i ranjenih. Ruska strana se zalaže za mirno rešavanje unutarpolitičke krize u okviru nacionalnog pravnog poretka i nada se što bržoj normalizaciji stanja u prijateljskoj zemlji“, navodi se u saopštenju na sajtu ministarstva.
Ruskim građanima se savetuje da privremeno odustanu od poseta Nepalu dok se situacija ne stabilizuje.
Krajem prošle nedelje vlasti Nepala uvele su zabranu rada nekoliko velikih društvenih mreža koje se nisu registrovale u Ministarstvu za komunikacije i informacione tehnologije u predviđenom roku. Zbog toga u zemlji su počeli masovni protesti mladih, koje su mediji nazvali „Revolucijom generacije Zet“.U sukobima sa policijom poginulo je 22 demonstranata, a stotine je ranjeno. Kasnije je vlada odlučila da ukine zabranu rada društvenih mreža u Nepalu, ali protesti nisu prestali.
Demonstranti su zahtevali ostavku premijera zemlje Šarme Olija. U utorak su zapalili njegovu privatnu rezidenciju, upali u vladini kompleks, zapalili centralnu kancelariju vladajuće stranke „Nepalski kongres“ i zgradu parlamenta. Premijer Nepala podneo je ostavku, a članove vlade evakuisali su helikopteri iz njihovih rezidencija.
(Sputnjik)
