PALA VLADA FRANCUSKE! Izglasano nepoverenje premijeru Fransoa Bajruu!

D.K.

08. 09. 2025. u 19:14 >> 19:16

VEĆINA poslanika u Skupištini izglasala je nepoverenje premijeru Fransoi Bajruu.

ПАЛА ВЛАДА ФРАНЦУСКЕ! Изгласано неповерење премијеру Франсоа Бајруу!

Pala je vlada u Francuskoj. Većina poslanika u Skupištini izglasala je nepoverenje premijeru Fransoi Bajruu.

Ovo je četvrti premijer kome je izglasano nepoverenje, a koga je postavio predsednik Emanuel Makron.

