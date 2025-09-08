ORBAN OBJASNIO: Le Penovoj onemogućavaju kandidaturu samo iz jednog razloga
MARIN le Pen, lideru stranke „Nacionalno okupljanje“ u francuskom parlamentu, ne dozvoljavaju da se kandiduje na izborima u Francuskoj zato što bi pobedila, smatra mađarski premijer Viktor Orban.
Prema njegovim rečima, u demokratiji je nedopustivo koristiti sudski sistem kao političko oružje.
Podsetimo, u martu je Marin Le Pen izrečena petogodišnja zabrana učešća na izborima i četiri godine ograničenja slobode: dve uslovno i dve uz elektronsku nanogicu, što znači da neće moći da učestvuje na predsedničkim izborima 2027. godine.
(Sputnjik)
