ORBAN OBJASNIO: Le Penovoj onemogućavaju kandidaturu samo iz jednog razloga

Đorđe Grmuša

08. 09. 2025. u 11:10

MARIN le Pen, lideru stranke „Nacionalno okupljanje“ u francuskom parlamentu, ne dozvoljavaju da se kandiduje na izborima u Francuskoj zato što bi pobedila, smatra mađarski premijer Viktor Orban.

Foto: Profimedia/EPA

Prema njegovim rečima, u demokratiji je nedopustivo koristiti sudski sistem kao političko oružje.

Podsetimo, u martu je Marin Le Pen izrečena petogodišnja zabrana učešća na izborima i četiri godine ograničenja slobode: dve uslovno i dve uz elektronsku nanogicu, što znači da neće moći da učestvuje na predsedničkim izborima 2027. godine.

Proglašena je krivom za navodno prisvajanje sredstava namenjenih za zapošljavanje asistenata u Evropskom parlamentu.

(Sputnjik)

