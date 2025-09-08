PAORI "RATUJU" SA REJVERIMA: Ilegalne rejv žurke prave velike probleme vrednim seljanima u Francuskoj - Na poslednjoj došlo do žestoke tuče

FENOMEN rejv žurki zahvatio je francusko društvo koje pokušava da pronađe način kako da uvede red u ova ilegalna okupljanja.

Foto: Tviter

Borba meštana na čiju okolinu padne izbor rejvera traje godinama, ali ono što se događalo pre nekoliko dana zazvonilo je na uzbunu i prizvalo na promenu zakona.

Rejv žurke karakteriše izuzetno glasna elektronska muzika, a prati ih i obilno konzumiranje alkohola kao i upotreba "ekstazija" i drugih sintetičkih droga od strane nekih učesnika. Karaktristično je i to što se organizuju na neformalnim mestima, kao što su napuštene fabrike i skladišta, ali i na otvorenom, usred šumskih proplanaka ili poljoprivrednih polja. Upravo jedno ovakvo okupljanje održano je u blizini sela Fonžonkuz na samom jugu Francuske u regionu Oksitanije. Na 140 stanovnika slilo se dve i po hiljade veseljaka, od kojih su neki došli i iz drugih evorpskih država.

Iako je, kako to često biva u ovakvim slučajevima, skup bio zabranjen, to organizatorima i učesnicima nije smetalo da nameru izguraju do kraja. Petorica policajaca prisutnih na početku višednevne žurke mogli su samo nemoćno da posmatraju kako učesnici partija guraju preprečeno policijsko vozilo na putu i odlučni u svojoj nameri nastavljaju kuda su krenuli.

Ovakve žurke se često organizuju na privatnim parcelama, bez dozvole vlasnika koji je imao tu nesreću da se rejverima dopadne njegov posed. Vlasnici posle podnesu tužbu, ali se ona, kada već sve prođe, posle povlači po sudovima, dok su polja izgažena.

Zabranu za okupljanje prefektura je izdala i u Fonžonkuzu, ali je učesnici višednevnog rejv partija nisu mnogo "zarezivali". Policajcima je u ispomoć došlo dvesta kolega, koji su nadgledali šta se događa, kontrolisali prilaz, ali nisu mogli da spreče da se fešta održi do kraja.

Učesnici partija stigli su sa oko petsto vozila, od kojih su neka imala i strane registarske tablice. Policajci su uspeli da spreče dolazak novih stotinak automobila, ali najveći deo je već bio prošao. I oni drugi probili su se posle pešice. Helikopter žandarmerije je nadletao žurku da bi snimao i identifikovao učesnike koji su za to vreme uživali u prekomernim decibelima. Poslednjeg dana ostalo je još nekoliko stotina najupornijih.

Lokalnim poljoprivrednicima, kojima se nije dopalo sporo reagovanje vlasti, prevršila je čaša strpljenja, pa je pedesetak među njima krenulo u istarivanje pravde. Naoružali su se bezbol palicama i metalnim štanglama i počeli besomučno da udaraju po šoferšajbnama i haubama parkiranih automobila učesnika. Bušili su gume, a neka kola i prevrnuli uz pomoć traktora.

Rejveri su dotrčali, pa je došlo do ozbiljne tuče pred očima policijaca koji su po polju trčali za njima. Neki od učesnika su, prema rečima gradonačelnika Kristofa Tene, bili i naoružani pištoljima kojima su pretili seljacima.

- Dozlogrdilo nam je. Imamo posla. Moramo da radimo, ne možemo da čekamo da se njihova zabava završi – poručio je jedan od ljutih paora.

Gorak ukus naročito je ostavila činjenica da je ovaj krajolik početkom avgusta žestoko stradao u požarima. Vatra je uništila 16.000 hektara, jedna osoba je poginula, a uništeno je i 36 kuća.

- Oni se vesele, a mi smo u žalosti. Neka idu svojim kućama – bio je ogorčen pred kamerama jedan stanovnik Fonžonkuza.

Više parkiranih automobila imali su tablice iz Italije i obližnje Španije. U Italiji, ovakva vrsta ilegalnih okupljanja po zakonu se mnogo strože kažnjava. Zato italijanski rejveri sada češće dolaze u Francusku. Učesnici s druge strane Alpa rizikuju i do 2.000 evra i 4 godine zatvora, a organizatori čak 6 godina i 10.000. Ali, to je tako samo na papiru. U stvarnosti, još niko nije zbog toga strpan u zatvor. Iako manje brojan, rejv parti je tako ovog leta održan u Salentu.

Sada i Francuska pokušava da pooštri zakonodavstvo. Ministar unutrašnjih poslova Brino Retajo je posle događaja u Fonžonkuzu poručio da bi organizovanje ovakvih skupova trebalo da bude sankcionisano krivično, a ne prekršajno. Predlog za poromenu zakona u Francuskoj podnet je pre nekoliko meseci. Kazne bi trebalo da budu pooštrene, doduše ne kao u Italiji. Organizatori prema nacrtu rizikuju 6 meseci iza rešetaka i globu od 5.000 evra. Kaznu od 1.500 evra plaćali bi i učesnici.

- Ideja nije da sve smestimo u zatvor. Zakone krše organizatori – poručila je podnositeljka predloga zakona Leticija Sen Pol, poslanica iz koalicije na vlasti.

Građani se pribojavaju da ne bude "kažnjavanja" kao u Italiji. A problem je i to što u Francuskoj pala vlada. Ko zna ko će, i kada, biti novi ministar unutrašnjih poslova i šta će mu biti prioriteti.

Trenutno, kada saznaju da će u njihovom kraju biti organizovan rejv, žitelji mogu samo da se uhvate za glavu i požele da sve što brže i bezbolnije prođe. Policija kontroliše prilaz, vrši ponekad kontrolu na opijate, ali događaj se ipak održi.

- Putevi su zakrčeni, kontrolišu i nas ni krive ni dužne, gubimo vreme, život nam se na nekoliko dana pretvori u pakao – prenela je nedavno žiteljka mesta Kur e Bui u oblasti Izer, gde je takođe ovog leta održan jedan rejv parti.

Prefekt za oblast Od, Alen Buke, saopštio je da je u Fonžonkuzu bilo desetak uhapšenih koji će biti novčano kažnjeni. Rekao je i da nije bilo povređenih među snagama reda, dodavši da je u bolnicu primljeno nekoliko učesnika rejva "ne zbog povreda, već najverovatnije zbog korišćenja određenih supstanci". U mestu Kur e Bui prethodno je u ruku povređen policajac od bačenih predmeta, dok je pet vozila žandarmerije bilo oštećeno.

GLUVI NA POZIVE POLICIJE Dok je rejv u Žonkuzu još trajao, prefekt Alen Buke je okupljene pozvao da "odmah napuste lice mesta". Ali, učesnici zaglušeni basovima iz zvučnika koji su u to vreme udarali najjače, očigledno ga nisu čuli.