(UZNEMIRUJUĆI VIDEO) Tinejdžeri izboli čoveka nožem
DVOJICA tinejdžera su izboli muškarca nožem u leđa.
Incident se dogodio u gradu Aleksandrovu.
Tamo su dva maloletnika pritrčali nepoznatoj osobi, izboli ga nožem u leđa, šutnuli ga u glavu i pobegli. Sve su snimili.
Osumnjičeni su privedeni.
(REN TV)
