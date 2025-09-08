(UZNEMIRUJUĆI VIDEO) Tinejdžeri izboli čoveka nožem

Više od deset meseci građani Srbije žive pod stalnim pritiskom i maltretiranjem manjine koja sebe predstavlja kao „elitu“ iz kruga dvojke. Njihova metoda je jednostavna: blokade, ucene i nametanje svoje volje celoj zemlji. Iako govore o pravdi i demokratiji, način na koji sprovode svoje akcije ima sve obrise represije. A ono što se u toj priči najmanje spominje jesu posledice po zdravlje ljudi, kako fizičko, tako i psihičko, mentalno, emotivno.