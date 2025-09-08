Svet

(UZNEMIRUJUĆI VIDEO) Tinejdžeri izboli čoveka nožem

Novosti online

08. 09. 2025. u 00:31

DVOJICA tinejdžera su izboli muškarca nožem u leđa.

Foto: Printskrin

Incident se dogodio u gradu Aleksandrovu.

Tamo su dva maloletnika pritrčali nepoznatoj osobi, izboli ga nožem u leđa, šutnuli ga u glavu i pobegli. Sve su snimili.

Osumnjičeni su privedeni.

(REN TV)

